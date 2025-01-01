Щелкунчик Goes Jazz. Новогодняя симфоническая феерия

Щелкунчик goes jazz: уникальное музыкальное путешествие

Приготовьтесь к невероятной новогодней программе от оркестра «Модерн» и А. Маслова — «Щелкунчик goes jazz»! Это уникальное событие, где волшебство музыки П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» встречается с зажигательной энергией джаза.

Как же это будет выглядеть? Большой симфонический оркестр, солирующий рояль и джаз-бенд объединились, чтобы подарить вам новое прочтение шедевра Чайковского в дерзкой, ритмичной и невероятно праздничной аранжировке от солиста Александра Маслова.

Музыкальные номера программы

Вы сможете насладиться следующими музыкальными произведениями:

Маленькая увертюра

Марш

Танец феи Драже

Трепак

Арабский танец

Китайский танец

Танец пастушков

Вальс цветов

И это еще не всё! Вас ждут удивительные музыкальные сюрпризы с виртуозными джазовыми аранжировками культовых мелодий из любимых новогодних фильмов. Не пропустите восточную магию из «Аладдина», трогательную лирику из «Иронии судьбы» и искрометное веселье из «С легким паром!».

Необычный подарок для ценителей музыки

«Щелкунчик goes jazz» станет настоящим мостом между эпохами и разрывом традиций — самым необычным новогодним подарком для всех ценителей истинной музыки. Окунитесь в атмосферу праздника, где классика дышит свободой джаза, а знакомые мелодии обретают неожиданные краски!

Оркестр и исполнители

В этом концерте вас будут радовать:

Дирижер: Алексей Доркин

Автор аранжировок и солист: Александр Маслов (Санкт-Петербург)

Контрабас: Александр Булатов

Ударная установка: Кирилл Кирпичев

Обратите внимание, что концерт проходит в одно отделение, без антракта, и его продолжительность составляет 90 минут. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!