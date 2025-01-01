Щелкунчик goes jazz. Новогодняя симфоническая феерия Оркестра «Модерн»

Новогодняя симфоническая феерия в МТС Live Холл Екатеринбург

В МТС Live Холл Екатеринбург состоится уникальный концерт оркестра «Модерн» под управлением дирижера Алексея Доркина и солиста Александра Маслова из Санкт-Петербурга. Эта новогодняя симфоническая феерия обещает удивить зрителей своими оригинальными аранжировками.

Программа концерта

В программе концерта будут представлены музыкальные произведения П.И. Чайковского из знаменитого балета «Щелкунчик», приправленные джазовыми элементами. Также зрителей ждут культовые новогодние мелодии из фильмов «Аладдин», «Ирония судьбы» и «С легким паром!».

Участники

В составе коллектива: контрабасист Александр Булатов и ударник Кирилл Кирпичев. Опыт этих музыкантов и смелый подход к классическим произведениям создадут поистине необычную атмосферу.

Для любителей музыкальных экспериментов

Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей свежих музыкантских решений и новогоднего настроения. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальными интерпретациями любимых композиций!