Щелкунчик Goes Jazz. Новогодняя феерия от оркестра «Модерн»

Приготовьтесь к невероятному новогоднему событию! Большой симфонический оркестр и джаз-бенд представляют уникальную программу «Щелкунчик Goes Jazz», где волшебные мелодии П.И. Чайковского из легендарного балета «Щелкунчик» встретятся с зажигательной энергией джаза. Под руководством дирижера Алексея Доркина и с участием солиста Александра Маслова, вы откроете для себя совершенно новое прочтение этого шедевра.
В программе звучат известные произведения:
И это еще не всё! Зрителей ждут музыкальные сюрпризы: виртуозные джазовые аранжировки культовой музыки из любимых новогодних фильмов, таких как:
«Щелкунчик Goes Jazz» — это не просто концерт, а настоящая феерия, соединяющая разные музыкальные эпохи. Это шанс поднять занавес над традициями и получить самый необычный новогодний подарок для ценителей настоящей музыки. Окунитесь в атмосферу праздника, где классика дышит свободой джаза, а знакомые мелодии обретают неожиданные краски!
Оркестр «Модерн» представляет:
Концерт пройдет в одно отделение, без антракта. Продолжительность: 90 минут. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!