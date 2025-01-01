Щелкунчик Goes Jazz. Новогодняя феерия от оркестра «Модерн»

Музыкальное путешествие: «Щелкунчик Goes Jazz»

Приготовьтесь к невероятному новогоднему событию! Большой симфонический оркестр и джаз-бенд представляют уникальную программу «Щелкунчик Goes Jazz», где волшебные мелодии П.И. Чайковского из легендарного балета «Щелкунчик» встретятся с зажигательной энергией джаза. Под руководством дирижера Алексея Доркина и с участием солиста Александра Маслова, вы откроете для себя совершенно новое прочтение этого шедевра.

Что вас ждет на концерте?

В программе звучат известные произведения:

Маленькая увертюра

Марш

Танец феи Драже

Трепак

Арабский танец

Китайский танец

Танец пастушков

Вальс цветов

И это еще не всё! Зрителей ждут музыкальные сюрпризы: виртуозные джазовые аранжировки культовой музыки из любимых новогодних фильмов, таких как:

«Аладдин»

«Ирония судьбы»

«С легким паром!»

Почему стоит посетить «Щелкунчик Goes Jazz»?

«Щелкунчик Goes Jazz» — это не просто концерт, а настоящая феерия, соединяющая разные музыкальные эпохи. Это шанс поднять занавес над традициями и получить самый необычный новогодний подарок для ценителей настоящей музыки. Окунитесь в атмосферу праздника, где классика дышит свободой джаза, а знакомые мелодии обретают неожиданные краски!

Детали концерта

Оркестр «Модерн» представляет:

Дирижер: Алексей Доркин

Автор аранжировок и солист: Александр Маслов (Санкт-Петербург)

Контрабас: Александр Булатов

Ударная установка: Кирилл Кирпичев

Концерт пройдет в одно отделение, без антракта. Продолжительность: 90 минут. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!