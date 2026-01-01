Щелкунчик — балет в двух действиях в театре Абая
Либретто и хореография принадлежат заслуженному артисту России В. Вайнонену, а постановка основана на сказке Э. Гофмана с редакцией народной артистки РК Г. Туткибаевой.
Сюжет балета
Действие начинается в день Рождественского сочельника в доме Зильбергаузов, где собираются гости на праздник. Клара, Фриц и их маленькие друзья восхищены нарядной елкой и подарками. В этот момент появляется крестный Клары Дроссельмейер, мастер, приносящий удивительные механические куклы, среди которых и Щелкунчик. Первая интрига разворачивается, когда Фриц ломает игрушку, а Клара, обняв Щелкунчика, пытается его успокоить.
В волшебную ночь, когда начинается череда мистических событий, Клара сталкивается с армией мышей и вступает в бой на стороне своего героя — Щелкунчика. С храбростью, присущей настоящему герою, она помогает ему одержать победу над Мышиным королем.
После победы герои оказываются в волшебном городе Конфитюренбург, где их встречает праздничный прием с угощениями и танцами.
Действующие лица и исполнители
- Клара: Гульбаршын Касаболат (первое исполнение)
- Щелкунчик, принц: Рафаэль Уразов
- Зильбергаус, хозяин дома: Азиз Есенбаев
- Его жена: Айгуль Дуйсекова
- Дроссельмейер: Дауран Женис
- Франц: Акыл Жуас
- Коломбина: Гульбаршын Касаболат
- Арлекин: Алишер Касымхан
- Арап: Дарын Тайырбеков
- Король мышей: Нурсултан Алпамысулы
- Шоколад (Испанский танец): Норгиз Мирсеидова, Арлан Адилгереев
- Чай (Китайский танец): Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
- Русский танец "Трепак": Табига Беимбеткызы, Айшелпан Жаксылыкованы, Алихан Наксиходжаев
- Танец пастушков: Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев
- Старики: Малика Усенова, Руслан Кадыров
- Кавалеры: Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков
- Восток: Гульназия Пилтан, Нурсултан Алпамысулы
Творческая команда
Работает симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.
- Дирижер: Мухтар Калдаьяков
- Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
- Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
- Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
- Главный хормейстер: Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК