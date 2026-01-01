Щелкунчик — балет в двух действиях в театре Абая

Либретто и хореография принадлежат заслуженному артисту России В. Вайнонену, а постановка основана на сказке Э. Гофмана с редакцией народной артистки РК Г. Туткибаевой.

Сюжет балета

Действие начинается в день Рождественского сочельника в доме Зильбергаузов, где собираются гости на праздник. Клара, Фриц и их маленькие друзья восхищены нарядной елкой и подарками. В этот момент появляется крестный Клары Дроссельмейер, мастер, приносящий удивительные механические куклы, среди которых и Щелкунчик. Первая интрига разворачивается, когда Фриц ломает игрушку, а Клара, обняв Щелкунчика, пытается его успокоить.

В волшебную ночь, когда начинается череда мистических событий, Клара сталкивается с армией мышей и вступает в бой на стороне своего героя — Щелкунчика. С храбростью, присущей настоящему герою, она помогает ему одержать победу над Мышиным королем.

После победы герои оказываются в волшебном городе Конфитюренбург, где их встречает праздничный прием с угощениями и танцами.

Действующие лица и исполнители

Клара: Гульбаршын Касаболат (первое исполнение)

Гульбаршын Касаболат (первое исполнение) Щелкунчик, принц: Рафаэль Уразов

Рафаэль Уразов Зильбергаус, хозяин дома: Азиз Есенбаев

Азиз Есенбаев Его жена: Айгуль Дуйсекова

Айгуль Дуйсекова Дроссельмейер: Дауран Женис

Дауран Женис Франц: Акыл Жуас

Акыл Жуас Коломбина: Гульбаршын Касаболат

Гульбаршын Касаболат Арлекин: Алишер Касымхан

Алишер Касымхан Арап: Дарын Тайырбеков

Дарын Тайырбеков Король мышей: Нурсултан Алпамысулы

Нурсултан Алпамысулы Шоколад (Испанский танец): Норгиз Мирсеидова, Арлан Адилгереев

Норгиз Мирсеидова, Арлан Адилгереев Чай (Китайский танец): Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан

Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан Русский танец "Трепак": Табига Беимбеткызы, Айшелпан Жаксылыкованы, Алихан Наксиходжаев

Табига Беимбеткызы, Айшелпан Жаксылыкованы, Алихан Наксиходжаев Танец пастушков: Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев

Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев Старики: Малика Усенова, Руслан Кадыров

Малика Усенова, Руслан Кадыров Кавалеры: Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков

Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков Восток: Гульназия Пилтан, Нурсултан Алпамысулы

Творческая команда

Работает симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.