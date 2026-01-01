Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Щелкунчик — балет в двух действиях в театре Абая

Либретто и хореография принадлежат заслуженному артисту России В. Вайнонену, а постановка основана на сказке Э. Гофмана с редакцией народной артистки РК Г. Туткибаевой.

Сюжет балета

Действие начинается в день Рождественского сочельника в доме Зильбергаузов, где собираются гости на праздник. Клара, Фриц и их маленькие друзья восхищены нарядной елкой и подарками. В этот момент появляется крестный Клары Дроссельмейер, мастер, приносящий удивительные механические куклы, среди которых и Щелкунчик. Первая интрига разворачивается, когда Фриц ломает игрушку, а Клара, обняв Щелкунчика, пытается его успокоить.

В волшебную ночь, когда начинается череда мистических событий, Клара сталкивается с армией мышей и вступает в бой на стороне своего героя — Щелкунчика. С храбростью, присущей настоящему герою, она помогает ему одержать победу над Мышиным королем.

После победы герои оказываются в волшебном городе Конфитюренбург, где их встречает праздничный прием с угощениями и танцами.

Действующие лица и исполнители

  • Клара: Гульбаршын Касаболат (первое исполнение)
  • Щелкунчик, принц: Рафаэль Уразов
  • Зильбергаус, хозяин дома: Азиз Есенбаев
  • Его жена: Айгуль Дуйсекова
  • Дроссельмейер: Дауран Женис
  • Франц: Акыл Жуас
  • Коломбина: Гульбаршын Касаболат
  • Арлекин: Алишер Касымхан
  • Арап: Дарын Тайырбеков
  • Король мышей: Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец): Норгиз Мирсеидова, Арлан Адилгереев
  • Чай (Китайский танец): Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
  • Русский танец "Трепак": Табига Беимбеткызы, Айшелпан Жаксылыкованы, Алихан Наксиходжаев
  • Танец пастушков: Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев
  • Старики: Малика Усенова, Руслан Кадыров
  • Кавалеры: Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков
  • Восток: Гульназия Пилтан, Нурсултан Алпамысулы

Творческая команда

Работает симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

  • Дирижер: Мухтар Калдаьяков
  • Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше