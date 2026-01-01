Откройте для себя волшебный мир балета «Щелкунчик» в КазНТОБ имени Абая в Алматы. Эта классическая история о любви, дружбе и волшебстве перенесет вас в чудесный рождественский вечер, наполненный сказочными персонажами и незабываемыми моментами.
В центре сюжета — магический персонаж Дроссельмейер, которому подчиняются как люди, так и куклы. На рождественском балу происходят необычные превращения: гостья Клара и Щелкунчик, кукла, предназначенная для колки орехов, оказываются в мире, где их судьбы переплетаются. Когда злой мальчик ломает Щелкунчика, его страдания становятся символом боли и обиды.
Храбрый Щелкунчик сражается с серыми мышами, но справиться с ними он может только с помощью Клары, которая полюбила и пожалела его. Волшебство ее любви преображает уродливую куклу в прекрасного принца. Вместе они преодолевают трудности и находят истинное богатство — любовь.
Либретто и хореография балета написаны известным хореографом В. Вайноненом по сказке Э. Гофмана, в редакции народной артистки РК Г. Туткибаевой. В постановке принимают участие:
Балет сопровождает Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Мухтара Калдаякова. Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК. Балетмейстер постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК. Художник постановщик — Вячеслав Окунёв, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК. Главный хормейстер — Алия Темирбекова.