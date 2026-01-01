Балет «Щелкунчик» в Алматы

Откройте для себя волшебный мир балета «Щелкунчик» в КазНТОБ имени Абая в Алматы. Эта классическая история о любви, дружбе и волшебстве перенесет вас в чудесный рождественский вечер, наполненный сказочными персонажами и незабываемыми моментами.

Сюжет балета

В центре сюжета — магический персонаж Дроссельмейер, которому подчиняются как люди, так и куклы. На рождественском балу происходят необычные превращения: гостья Клара и Щелкунчик, кукла, предназначенная для колки орехов, оказываются в мире, где их судьбы переплетаются. Когда злой мальчик ломает Щелкунчика, его страдания становятся символом боли и обиды.

Храбрый Щелкунчик сражается с серыми мышами, но справиться с ними он может только с помощью Клары, которая полюбила и пожалела его. Волшебство ее любви преображает уродливую куклу в прекрасного принца. Вместе они преодолевают трудности и находят истинное богатство — любовь.

Создатели и исполнители

Либретто и хореография балета написаны известным хореографом В. Вайноненом по сказке Э. Гофмана, в редакции народной артистки РК Г. Туткибаевой. В постановке принимают участие:

Клара — Ариса Хасимото

Щелкунчик принц — Каскы́рбай Ескали

Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Жениc

Его жена — Анель Омарова

Дроссельмейер — Даурен Нуржанов

Франц — Диас Кубашев

Коломбина — Ao Ивасаки

Арлекин — Алишер Касымхан

Арап — Арнур Тусупбеков

Король мышей — Нурсултан Алпамысулы

Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов

Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан

Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накесходжаев (первое исполнение)

Танец пастушков — Динара Кудабаева, Диас Кубашев

Старики — Валерия Дегтярева, Руслан Кадыр

Кавалеры — Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Елдар Абилов, Марлен Жумабаев

Восток — Томи́рис Акы́н (первое исполнение), Нурсултан Алпамысулы

Музыкальное сопровождение

Балет сопровождает Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Мухтара Калдаякова. Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК. Балетмейстер постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК. Художник постановщик — Вячеслав Окунёв, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК. Главный хормейстер — Алия Темирбекова.