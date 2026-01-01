Оповещения от Киноафиши
балет в 2-х действиях
Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Алматы

Откройте для себя волшебный мир балета «Щелкунчик» в КазНТОБ имени Абая в Алматы. Эта классическая история о любви, дружбе и волшебстве перенесет вас в чудесный рождественский вечер, наполненный сказочными персонажами и незабываемыми моментами.

Сюжет балета

В центре сюжета — магический персонаж Дроссельмейер, которому подчиняются как люди, так и куклы. На рождественском балу происходят необычные превращения: гостья Клара и Щелкунчик, кукла, предназначенная для колки орехов, оказываются в мире, где их судьбы переплетаются. Когда злой мальчик ломает Щелкунчика, его страдания становятся символом боли и обиды.

Храбрый Щелкунчик сражается с серыми мышами, но справиться с ними он может только с помощью Клары, которая полюбила и пожалела его. Волшебство ее любви преображает уродливую куклу в прекрасного принца. Вместе они преодолевают трудности и находят истинное богатство — любовь.

Создатели и исполнители

Либретто и хореография балета написаны известным хореографом В. Вайноненом по сказке Э. Гофмана, в редакции народной артистки РК Г. Туткибаевой. В постановке принимают участие:

  • Клара — Ариса Хасимото
  • Щелкунчик принц — Каскы́рбай Ескали
  • Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Жениc
  • Его жена — Анель Омарова
  • Дроссельмейер — Даурен Нуржанов
  • Франц — Диас Кубашев
  • Коломбина — Ao Ивасаки
  • Арлекин — Алишер Касымхан
  • Арап — Арнур Тусупбеков
  • Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов
  • Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
  • Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накесходжаев (первое исполнение)
  • Танец пастушков — Динара Кудабаева, Диас Кубашев
  • Старики — Валерия Дегтярева, Руслан Кадыр
  • Кавалеры — Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Елдар Абилов, Марлен Жумабаев
  • Восток — Томи́рис Акы́н (первое исполнение), Нурсултан Алпамысулы

Музыкальное сопровождение

Балет сопровождает Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Мухтара Калдаякова. Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК. Балетмейстер постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК. Художник постановщик — Вячеслав Окунёв, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК. Главный хормейстер — Алия Темирбекова.

