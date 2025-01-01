Спектакль Щелкунчик 2.0

Новогодняя фантазия: щелкунчик 2.0 от КМТО «Премьера»

В этом году праздничное представление «Новогодняя фантазия» вдохновлено самой чарующей сказкой – «Щелкунчиком». КМТО «Премьера» представляет свою версию бессмертного произведения Гофмана под названием «Щелкунчик 2.0». Присутствие цифр в названии намекает на множество сюрпризов!

Современная интерпретация классики

В нашей версии сказки всё происходит так же, как у немецкого классика. Подготовка к Рождеству, приход гостей, обмен подарками – всё это создает атмосферу предпраздничной суеты. Но вместо скромной и воспитанной Мари перед нами предстаёт дерзкая, современная девочка-бунтарка, равнодушная к романтическим чувствам и сантиментам. Однако случай пробуждает в ней настоящую принцессу…

Музыка и волшебство

Музыка Чайковского, легшая в основу сюжета знаменитого одноимённого балета, также прозвучит в спектакле, но в современных аранжировках. Зрителей ждут мыши, прекрасный принц, романтика и, конечно, самое настоящее новогоднее волшебство.

Кто на сцене

В спектакле заняты артисты Молодёжного театра, Музыкального шоу-театра «Премьера» и группа U4. Возрастные ограничения отсутствуют, что делает это представление отличным выбором для всей семьи!