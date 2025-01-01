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Щелкунчик 2.0
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Спектакль Щелкунчик 2.0

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодняя фантазия: щелкунчик 2.0 от КМТО «Премьера»

В этом году праздничное представление «Новогодняя фантазия» вдохновлено самой чарующей сказкой – «Щелкунчиком». КМТО «Премьера» представляет свою версию бессмертного произведения Гофмана под названием «Щелкунчик 2.0». Присутствие цифр в названии намекает на множество сюрпризов!

Современная интерпретация классики

В нашей версии сказки всё происходит так же, как у немецкого классика. Подготовка к Рождеству, приход гостей, обмен подарками – всё это создает атмосферу предпраздничной суеты. Но вместо скромной и воспитанной Мари перед нами предстаёт дерзкая, современная девочка-бунтарка, равнодушная к романтическим чувствам и сантиментам. Однако случай пробуждает в ней настоящую принцессу…

Музыка и волшебство

Музыка Чайковского, легшая в основу сюжета знаменитого одноимённого балета, также прозвучит в спектакле, но в современных аранжировках. Зрителей ждут мыши, прекрасный принц, романтика и, конечно, самое настоящее новогоднее волшебство.

Кто на сцене

В спектакле заняты артисты Молодёжного театра, Музыкального шоу-театра «Премьера» и группа U4. Возрастные ограничения отсутствуют, что делает это представление отличным выбором для всей семьи!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 13 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 600 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 14 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 16 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽
Краснодар, 17 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Краснодар, 18 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽
Краснодар, 19 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽
Краснодар, 20 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 21 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 22 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Краснодар, 23 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Краснодар, 24 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Краснодар, 25 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Краснодар, 26 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Краснодар, 6 января
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 7 января
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 8 января
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 10 января
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 11 января
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

0+
Комедия
Ты будешь мой!
15 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 1800 ₽
Три сестры
12+
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от 1200 ₽
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