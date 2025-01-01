Щедрин. «Запечатлённый ангел» Евгений Князев, художественное слово

«Запечатлённый ангел» Щедрина в «Зарядье»

Предстоящий спектакль — это уникальная литургия «Запечатлённый ангел», написанная Дмитрием Щедриным по мотивам произведения Николая Лескова. В его творчестве классическая русская литература всегда имела особое значение, и к Лескову композитор относился с особым уважением. Он отмечал: «Если “русская душа” взаправду существует, то никто лучше Лескова не может ответить на сей сакраментальный вопрос». Это высказывание подчеркивает важность темы, без которой нельзя представить современное музыкальное искусство.

Литургия «Запечатлённый ангел» была создана в символический год тысячелетия Крещения Руси — период, когда Россия вновь открывала свои церковные богатства. В этом произведении Щедрин обращается к искусству русского церковного пения, позволяя слушателям мысленно перенестись из концертного зала на клирос.

Программа произведения

Программа может меняться, но основной состав выглядит следующим образом:

Щедрин — «Запечатлённый ангел», op. 75

I. Sostenuto assai

II. Allegro

III. L’istesso tempo. Sostenuto Assai

IV. Rabbioso

V. L’istesso tempo

VI. Pesante

VII. Lamento

VIII. Lento assai

IX. Sostenuto

Дирижёр — Лев Конторович, а в исполнении принимает участие академический большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей». Это великолепное событие станет праздником для всех любителей классической музыки и русской литературы.