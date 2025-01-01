Исполнители:
В программе:
Главный хормейстер: Константин Рылов
«Поэтория» — это уникальное музыкально-поэтическое произведение, созданное композитором Родионом Щедриным на основе стихов выдающегося поэта Андрея Вознесенского. Этот спектакль сочетает в себе элементы поэзии, музыки и театрального искусства, что делает его особенно привлекательным для зрителей.
Евгений Миронов — один из самых известных и уважаемых актеров России, который ярко проявляется не только в театре, но и в кино. Его глубокий и насыщенный голос делает каждое слово в «Поэтории» по-настоящему живым и эмоционально насыщенным.
Родион Щедрин — выдающийся композитор, который на протяжении своей карьеры писал музыку для различных театров и опер. «Поэтория» была написана в 1971 году и с тех пор стала знаковым произведением в репертуаре многих театров. Это выступление в Мариинском театре — отличная возможность насладиться шедевром, который сочетает в себе поэзию и музыку.