Щeдрин. Поэтория
«Щедрин. Поэтория» с Евгением Мироновым в Мариинском театре

Исполнители:

  • Чтец: Евгений Миронов
  • Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра

В программе:

  • Родион Щедрин «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского

Главный хормейстер: Константин Рылов

О спектакле

«Поэтория» — это уникальное музыкально-поэтическое произведение, созданное композитором Родионом Щедриным на основе стихов выдающегося поэта Андрея Вознесенского. Этот спектакль сочетает в себе элементы поэзии, музыки и театрального искусства, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Об исполнителе

Евгений Миронов — один из самых известных и уважаемых актеров России, который ярко проявляется не только в театре, но и в кино. Его глубокий и насыщенный голос делает каждое слово в «Поэтории» по-настоящему живым и эмоционально насыщенным.

Интересные факты

Родион Щедрин — выдающийся композитор, который на протяжении своей карьеры писал музыку для различных театров и опер. «Поэтория» была написана в 1971 году и с тех пор стала знаковым произведением в репертуаре многих театров. Это выступление в Мариинском театре — отличная возможность насладиться шедевром, который сочетает в себе поэзию и музыку.

Евгений Миронов
