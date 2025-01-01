Меню
Щаза из Куркли (на лакском языке с переводом)
Спектакль о Щазе: история горянки

Представляем вашему вниманию спектакль, посвящённый выдающейся певице и поэтессе конца XIX — начала XX века Щазе из Куркли. Эта женщина глубоко осознала свою сложную эпоху и испытала на себе все тяготы судьбы горянки.

Творчество и испытания

В своих стихах Щаза открыто, проникновенно и убедительно повествует о горькой доле горской женщины. Её личная жизнь была полна потерь, лишений и несправедливости, с которыми она сталкивалась в обществе. Несмотря на все сложности, окружающий мир постоянно менялся, и лишь её «песня-подруга» оставалась верным спутником.

Популярность и признание

В народе песни Щазы пользовались большой популярностью. Люди просили её петь, и она с радостью делилась со всеми своим искусством. Эти произведения стали не только отражением её внутреннего мира, но и голосом целого народа.

Приходите на спектакль, чтобы узнать больше о жизни и творчестве этой уникальной женщины, которая преодолела все трудности и осталась верна своему призванию. Это история, полная эмоций и вдохновения.

