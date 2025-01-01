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Счастливый неудачник
Билеты от 1500₽
Киноафиша Счастливый неудачник

Спектакль Счастливый неудачник

Спектакль по повести советского фантаста Шефнера про мальчишку в Ленинграде 1930-х
Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История о довоенном Ленинграде

Действие спектакля разворачивается в довоенном Ленинграде, где жизнь обычного мальчишки кажется полна случайных обстоятельств. На первый взгляд его жизнь складывается неудачно, но в итоге все приводит к судьбоносным встречам, поворотным моментам и первым взрослым решениям.

Ретроспектакль о счастливом детстве

«Счастливый неудачник» — это ретроспективная история о счастливом детстве, наполненном магией первой любви и искренней дружбы. Бесшабашность юности, танцы и песни создают атмосферу настоящего праздника.

Неожиданный финал

Однако неожиданный финал, как вспышка молнии, переворачивает всю историю, показывая ее в новом свете и напоминает о боли, которую принесла война.

История целого поколения

Это не только жизнеописание главного героя, но и целого поколения предвоенных лет, которое испытало на себе все тяжести и ценности бытия.

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Андрей Рогозин
Анатолий Сафронихин
Наталия Панферова
Лариса Любимова
Анна Голотова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
16:00 от 1500 ₽

Фотографии

Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник Счастливый неудачник

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