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Счастливый неудачник
Киноафиша Счастливый неудачник

Спектакль Счастливый неудачник

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Вадима Шефнера

«Счастливый неудачник» — это новая постановка Ивана Пачина, талантливого режиссера и лауреата театральных фестивалей, основанная на одноименной повести Вадима Шефнера. В центре сюжета — история мальчика Вити, которая во многом автобиографична и передает атмосферу детства самого автора.

О повести

Вадим Шефнер родился в Петрограде, и его детские годы пришлись на 1920-е годы. В повести «Счастливый неудачник» он с теплотой вспоминает родные дворы, песни, игры и мечты своего поколения. Это рассказ о детстве, наполненном радостью и вызовами, которые были актуальны тогда и остаются близкими сегодняшним подросткам.

Тема спектакля

Хотя события разворачиваются сто лет назад, проблемы, с которыми сталкивается Витя, близки и современным подросткам. Что такое настоящая дружба? Как отличить друга от врага? Как следовать своим мечтам и брать на себя ответственность? Эти вечные вопросы нашли отражение в спектакле, создавая мост между поколениями.

Режиссерская концепция

Иван Пачин решил передать историю в необычной форме, объединив театральные и кинематографические элементы. Спектакль одновременно представляет собой процесс съемки фильма и его показ в реальном времени, что создает уникальное визуальное и эмоциональное восприятие для зрителя.

Для кого

Постановка будет интересна подросткам, их родителям и всем, кто ценит семейные спектакли, полные смысла и душевного тепла.

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Валерий Дьяченко
Сергей Шелгунов
Яна Бушина
Анастасия Казакова
Аделина Любская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 750 ₽

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