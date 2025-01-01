Меню
Счастливый день
Киноафиша Счастливый день

Спектакль Счастливый день

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Счастливый день» — комедия о любви и судьбе в Волгоградском ТЮЗе

Пьеса «Счастливый день» была написана великим русским драматургом А.Н. Островским в соавторстве с Н.Я. Соловьёвым в 1877 году. Это произведение, как и многие другие работы Островского, затрагивает важные социальные и человеческие темы, оставаясь актуальным и по сей день.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается в провинциальном городке, где почтмейстер Сандырев чувствует себя полным хозяином. Забросив свою службу, он погружается в политику и международные события, проводя всё время за чтением газет. Однако его спокойствие нарушает приезд губернского начальника, грозного генерала Шургина, который намерен навести порядок в делах почтмейстера.

Неожиданно для Сандырева, его красавица-дочка с свободными нравами оказывается в центре событий. В этой непростой ситуации именно супруга почтмейстера, госпожа Сандырева, проявляет смекалку и умение улаживать дела. Ей удаётся не только справиться с визитом генерала, но и организовать свадьбы для двух дочерей — два торжества в один день, что и делает этот день поистине счастливым!

Интересные факты

  • Пьеса была написана в эпоху, когда Островский активно боролся с социальными пороками и предрассудками своего времени.
  • «Счастливый день» отражает не только личные драмы героев, но и общие проблемы общества, такие как коррупция и семейные узы.
  • Премьера пьесы состоялась более 140 лет назад, но она по-прежнему востребована на театральных подмостках.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и насладиться остроумными диалогами, тонким юмором и живописными характерами героев!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 18 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽

