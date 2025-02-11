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Счастливые дни
Билеты от 500₽
Киноафиша Счастливые дни

Спектакль Счастливые дни

Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Виктора Сухорукова

Знаменитый актер и режиссер Виктор Сухоруков вновь на сцене с новым моноспектаклем «Счастливые дни», который обещает стать настоящим театральным событием. Сухоруков, талантливейший и многогранный артист, известен своей неустанной работой и уникальной способностью передавать самые глубокие эмоции через актерское мастерство. Этот спектакль станет еще одним подтверждением его творческой гениальности.

Погружение в мир внутреннего противоречия

«Счастливые дни» — это не просто спектакль, это настоящее погружение в мир человеческих переживаний, где радость и печаль переплетаются, создавая изысканный театральный шедевр. Под руководством Сухорукова каждая сцена превращается в живую эмоцию, которая захватывает дух и оставляет незабываемое впечатление.

Моноспектакль о жизни и любви

Для Виктора Сухорукова этот спектакль стал воплощением его детских мечт и личных размышлений о жизни. Вдохновением послужило посещение дома-музея Юлиана Семенова в Севастополе, где стены были увешаны фотографиями с автографами знаменитых людей. Так родился этот вечер — монолог о людях, встречах и разлуках, дружбе и предательстве, горе и радости. И, конечно, о любви и верности.

История жизни в воспоминаниях и фотографиях

Вечер с Виктором Сухоруковым — это не просто спектакль, а настоящая история жизни человека театра, рассказанная через воспоминания, фотографии и автографы. Это подарок поклонникам актера и всем любителям театрального искусства. «Счастливые дни» — это спектакль о том, как мы сами творим свою судьбу и находим счастье в самых простых моментах.

«Счастливый день сам по себе не приходит и не возникает, и не существует. Счастливый день сочиняем мы сами. Каждый для себя». Виктор Сухоруков

Режиссер
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 2000 ₽
11 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 500 ₽
31 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 500 ₽

В других городах

Самара, 8 октября
Самарская филармония Самара, Фрунзе, 141
19:00 от 1500 ₽

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11 февраля 2025 07:00
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