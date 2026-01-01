Оповещения от Киноафиши
Счастливые дни Соколовой Ирины
Киноафиша Счастливые дни Соколовой Ирины

Спектакль Счастливые дни Соколовой Ирины

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль к юбилею народной артистки России Ирины Леонидовны Соколовой

Предстоящий спектакль посвящен юбилею выдающейся актрисы, легенды театрального Петербурга, народной артистки России Ирины Леонидовны Соколовой.

Творчество Ирины Соколовой — уникальное явление в театральной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей России. На её ролях выросло не одно поколение зрителей: Конёк-горбунок, Бемби, Гена из «Радуга зимой», Офелия из «Гамлета», Дюшка из «Весенние перевертыши», Кошка из «Кошка, которая гуляла сама по себе» и Маленький принц — это лишь некоторые из её запоминающихся образов.

Имя Ирины Соколовой давно заняло свое место в истории современного театра. В 2021 году она получила Специальный приз Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Режиссура и концепция спектакля

Режиссёром спектакля является Геннадий Тростянецкий, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. Станиславского. Его работы, построенные на подлинных человеческих свидетельствах, неоднократно становились значительными событиями в истории театральной России.

«Счастливые дни Соколовой Ирины» — это спектакль о жизни и судьбе актрисы, навсегда оставившей след в душе каждого, кто видел её на сцене. Геннадий Тростянецкий описывает работу над спектаклем как результат более чем 30 часов разговоров с самой актрисой, её коллегами и близкими. В спектакле переплетаются эпизоды из жизни Ирины Соколовой и сцены из спектаклей, в которых она играла.

Драматургия и актерский состав

Спектакль включает в себя наиболее драматичные и порой трагичные моменты из жизни, но они также наполнены улыбкой и юмором, без которых невозможно представить творчество Ирины Соколовой. Все трансформации, как персонажей, так и сценического пространства, исполняют сами актёры.

В создании спектакля участвуют три поколения артистов. Особую роль играют молодые исполнители, такие как Татьяна Алпатова и Софья Шершнёва, которые работают над сценами из легендарных спектаклей, включая «Радуга зимой», «Жила-была девочка», «Бонжур, месье Перро!», «Не уходи никогда!», «Весенние перевертыши», «Тимми, ровесник мамонта» и, разумеется, «Конёк-Горбунок». Видеоряд, музыка и аутентичные детали реквизита создают насыщенную атмосферу события.

Художественное оформление

Художник Стефания Граурогкайте отвечает за художественное оформление спектакля, создав атмосферу с помощью немногих, но важных деталей: черная доска, мел, швейная машинка «Зингер», сценические костюмы и фрагмент красного бархатного занавеса.

Март
Апрель
19 марта четверг
19:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 1500 ₽
21 апреля вторник
19:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 1500 ₽

