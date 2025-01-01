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Счастливые дни несчастливого человека
Билеты от 1000₽
Киноафиша Счастливые дни несчастливого человека

Спектакль Счастливые дни несчастливого человека

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Алексей Арбузов. Притча для театра

К своему столетию Театр Маяковского возвращает в репертуар драматургию Алексея Арбузова, одного из самых знаковых авторов, чье творчество было тесно связано с историей театра. Постановка пьесы «Счастливые дни несчастливого человека» в режиссуре Юрия Иоффе станет настоящим подарком зрителям в юбилейный год.

Связь с историей театра

Алексей Арбузов занимал особое место в истории Театра Маяковского, начиная с его первых успехов. Пьеса «Таня», написанная специально для легендарной актрисы Марии Бабановой, стала событием в театральной жизни Москвы. Спектакль 1939 года, поставленный Алексеем Лобановым, продержался на сцене более 1000 раз, обеспечив огромный успех театру и драматургу.

О спектакле

Жанр произведения сам Арбузов назвал притчей для театра. В основе пьесы — глубокое философское размышление о человеческой жизни, ее поворотах и меланхолической красоте. Постановка Юрия Иоффе переносит этот драматургический шедевр на современную сцену, сохраняя тонкую атмосферу оригинального текста.

Юбилейный акцент

Возвращение к драматургии Арбузова подчеркивает уважение театра к своим традициям и историю, тесно переплетенную с именем автора. «Счастливые дни несчастливого человека» напоминают о непреходящей ценности его произведений и создают мост между эпохами, объединяя прошлое и настоящее.

Особенности постановки:

  • Тонкое сочетание классического подхода и современных режиссерских решений.
  • Атмосфера притчи, погружающая зрителя в мир размышлений о судьбе и смысле жизни.
  • Прекрасная игра ведущих актеров театра, придающая произведению новое звучание.

Этот спектакль станет ключевым событием юбилейного сезона, подчеркивая вклад Алексея Арбузова в историю отечественного театра и его неугасающую актуальность.

Режиссер
Юрий Иоффе
В ролях
Евгений Матвеев
Галина Беляева
Илья Никулин
Дмитрий Прокофьев
Евгений Парамонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
24 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽

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