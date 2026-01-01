Авторский вечер Виктора Сухорукова в Кремле

В Государственном Кремлёвском Дворце пройдет авторский вечер народного артиста России Виктора Сухорукова. Программа будет наполнена воспоминаниями и выступлениями, которые отражают глубину его творческого пути. Это событие обязательно привлечет внимание поклонников театра и любителей личных историй из жизни артиста.

Для гостей мероприятия важно учитывать, что вход на территорию Кремля и в сам Дворец осуществляется за 1 час 45 минут до начала вечера. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей, которые могут возникнуть из-за тщательного досмотра сотрудников Федеральной службы охраны на Кутафьей башне.

Не упустите возможность стать частью увлекательного события "Счастливые дни" и насладиться творчеством Виктора Сухорукова!