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Счастливая Анна
Киноафиша Счастливая Анна

Спектакль Счастливая Анна

6+
Режиссер Елена Трещинская
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Премьера: Сказка о седьмой дочери ткача

Театр «1 человек + 300 кукол» и Театр музыки и поэзии рады представить новую премьеру, вдохновлённую итальянской народной сказкой эпохи Возрождения. Спектакль расскажет о невероятных приключениях седьмой дочери ткача, которая верит в себя и надеется на лучшее.

О спектакле

История, созданная Еленой Трещинской, погружает зрителей в яркий и волшебный мир, где каждый момент наполнен музыкой и поэзией. Это не только развлечение для детей, но и увлекательный опыт для взрослых, который заставит забыть о повседневных заботах.

Творческий процесс

Вдохновение от итальянской народной сказки придаёт спектаклю уникальную атмосферу. Авторы стремились создать авторскую интерпретацию, отражающую глубину и красоту оригинального произведения.

Для кого?

Спектакль подойдёт для всей семьи, являясь прекрасным средством для совместного времяпрепровождения. Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей, которая объединяет поколение зрителей.

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