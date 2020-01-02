Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Счастье у каждого свое
Билеты от 1000₽
Киноафиша Счастье у каждого свое

Спектакль Счастье у каждого свое

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия по пьесе Александра Островского «Добрый барин»

Приглашаем вас на спектакль в жанре комедии «Счастье у каждого свое», основанный на пьесе величайшего русского драматурга XIX века Александра Островского «Добрый барин». Эта комедия, проверенная временем, продолжает радовать зрителей своим остроумным сюжетом и жизненной мудростью.

Вечные темы и легкий юмор

Как утверждает автор: Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана для любви… Ах, это правда! Создатели спектакля уверены, что этот житейский конфликт, наполненный легкой иронией и изысканным юмором, будет увлекать зрителей и в наше время. На протяжении полутора веков комедия остается актуальной и близкой каждому.

О чем спектакль?

Счастье, как известно, не является простым математическим уравнением, которое можно решить, придя в театр. Однако в этом спектакле вы увидите, что волнения и сомнения — наши постоянные спутники, становятся обязательными составляющими стабильного человеческого счастья. В этом парадоксе кроется секрет спектакля!

Что вас ждет на сцене?

«Счастье у каждого свое» — это не просто спектакль, а возможность провести приятный вечер, отключиться от повседневных забот и по-настоящему посмеяться от души. И, конечно, не забывайте о «хэппи энде», который всегда дорог зрителям!

Не упустите шанс увидеть эту комедию, которая обещает стать настоящим подарком для любителей театра!

Режиссер
Илья Бледный
Илья Бледный
В ролях
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Софья Зайка
Софья Зайка
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Алексей Демидов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Гоголь-центр Москва, Казакова, 8а
19:00 от 1000 ₽
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Счастье у каждого свое Счастье у каждого свое Счастье у каждого свое Счастье у каждого свое Счастье у каждого свое

В ближайшие дни

Зобеида
12+
Драма
Зобеида
15 сентября в 18:00 РАМТ
от 4000 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
23 августа в 11:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3900 ₽
Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей
0+
Детский Цирк
Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей
6 января в 17:00 Останкино
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше