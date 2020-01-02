Спектакль Счастье у каждого свое

Комедия по пьесе Александра Островского «Добрый барин»

Приглашаем вас на спектакль в жанре комедии «Счастье у каждого свое», основанный на пьесе величайшего русского драматурга XIX века Александра Островского «Добрый барин». Эта комедия, проверенная временем, продолжает радовать зрителей своим остроумным сюжетом и жизненной мудростью.

Вечные темы и легкий юмор

Как утверждает автор: Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана для любви… Ах, это правда! Создатели спектакля уверены, что этот житейский конфликт, наполненный легкой иронией и изысканным юмором, будет увлекать зрителей и в наше время. На протяжении полутора веков комедия остается актуальной и близкой каждому.

О чем спектакль?

Счастье, как известно, не является простым математическим уравнением, которое можно решить, придя в театр. Однако в этом спектакле вы увидите, что волнения и сомнения — наши постоянные спутники, становятся обязательными составляющими стабильного человеческого счастья. В этом парадоксе кроется секрет спектакля!

Что вас ждет на сцене?

«Счастье у каждого свое» — это не просто спектакль, а возможность провести приятный вечер, отключиться от повседневных забот и по-настоящему посмеяться от души. И, конечно, не забывайте о «хэппи энде», который всегда дорог зрителям!

Не упустите шанс увидеть эту комедию, которая обещает стать настоящим подарком для любителей театра!