Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 16+
Продолжительность 105 минут
О спектакле

Пластический моноспектакль 

«Счастье на песке» — это пластический моноспектакль, исследующий вопросы поиска себя и любви в бурном жизненном потоке. Спектакль, организованный театром музыкально-пластической драмы «Преображение», предлагает зрителям множество смысловых линий, что делает его интересным для широкой аудитории.

В первом отделении состоится музыкально-поэтическая программа «Пять вечеров» в исполнении Павла Томилова, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Это выступление добавит особую атмосферу к спектаклю, который был отмечен премией фестиваля «Школа современного театра – 2018».

Тематика и содержание

В спектакле исследуются жизненные вопросы: «Как в бурном жизненном потоке не потерять себя и не расплескать жизненную силу? Как преодолев все невзгоды и беды, найти и взрастить в себе росток любви и стать счастливым?» Зрители найдут что-то созвучное своему жизненному опыту, ведь каждый герой сталкивается с испытаниями на пути к счастью.

Создатели спектакля

Спектакль был дань таланту актрисы Дарьи Демидовой, которая также делит главную роль с Марией Сергеевой. Режиссером спектакля выступила Алина Трашкова, известная своими необычными театральными подходами.

«Счастье на песке» привлекает как любителей мелодрам, так и тех, кто ищет глубину и эмоциональность в театральных постановках. Убедитесь, что вы не пропустите это уникальное событие!

Фотографии

