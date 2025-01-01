Спектакль Счастье мое...

Мечты и реальность послевоенной эпохи

«Счастье мое» — это история двух людей, мечтающих о своем месте в жизни в послевоенной России. В далеком 1947 году Виктория мечтала стать пионервожатой, стоять на линейке и… иметь ребенка. Ее мечта была проста, но для нее это было настоящим счастьем. Семен, в свою очередь, строил грандиозные планы: стать дипломатом, посещать пышные приемы у английской королевы. Он мечтал о другой жизни, полном величии и международном признании.

Однако послевоенное время было особым. Люди, освободившись от войны, стремились к светлому будущему, но реальность часто оказывалась гораздо сложнее и не соответствовала их мечтам. Мечты сталкивались с суровой действительностью, и жизнь часто шла «не по плану».

Мечты и любовь

Случайная встреча Виктории и Семена, их нежданная любовь становятся для них важным жизненным уроком и испытанием. Можно ли изменить свою жизнь за одну ночь? Оказавшись в такой ситуации, герои узнают, что иногда перемены происходят именно тогда, когда меньше всего этого ожидаешь.

Старая песня «Счастье мое, ты всегда и повсюду со мной…» сопровождает героев и разрушает их иллюзии, пересматривая их представления о счастье и о том, что оно на самом деле означает. Спектакль погружает зрителя в атмосферу противоречивых мечт и жестокой реальности послевоенных лет, в которых личные ожидания сталкиваются с неудержимой силой обстоятельств.