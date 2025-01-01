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Счастье мое...
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Спектакль Счастье мое...

Маленькая трагедия о разбитом сердце пионервожатой
Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мечты и реальность послевоенной эпохи

«Счастье мое» — это история двух людей, мечтающих о своем месте в жизни в послевоенной России. В далеком 1947 году Виктория мечтала стать пионервожатой, стоять на линейке и… иметь ребенка. Ее мечта была проста, но для нее это было настоящим счастьем. Семен, в свою очередь, строил грандиозные планы: стать дипломатом, посещать пышные приемы у английской королевы. Он мечтал о другой жизни, полном величии и международном признании.

Однако послевоенное время было особым. Люди, освободившись от войны, стремились к светлому будущему, но реальность часто оказывалась гораздо сложнее и не соответствовала их мечтам. Мечты сталкивались с суровой действительностью, и жизнь часто шла «не по плану».

Мечты и любовь

Случайная встреча Виктории и Семена, их нежданная любовь становятся для них важным жизненным уроком и испытанием. Можно ли изменить свою жизнь за одну ночь? Оказавшись в такой ситуации, герои узнают, что иногда перемены происходят именно тогда, когда меньше всего этого ожидаешь.

Старая песня «Счастье мое, ты всегда и повсюду со мной…» сопровождает героев и разрушает их иллюзии, пересматривая их представления о счастье и о том, что оно на самом деле означает. Спектакль погружает зрителя в атмосферу противоречивых мечт и жестокой реальности послевоенных лет, в которых личные ожидания сталкиваются с неудержимой силой обстоятельств.

Режиссер
Татьяна Уфимцева
В ролях
Полина Воронова
Александр Майоров
Вадим Степанов
Ирина Лебедева
Сергей Заморев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Счастье мое... Счастье мое... Счастье мое... Счастье мое... Счастье мое... Счастье мое... Счастье мое...

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