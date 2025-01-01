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Счастье мое
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Спектакль Счастье мое

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Послевоенный мир и новая жизнь

Спектакль «Счастье мое» — это жизнеутверждающая драма о том, как люди восстанавливают свои жизни после войны. Действие разворачивается в городе, который медленно поднимается из руин. Главная героиня, юная Виктория, старшая пионервожатая, воспитывает школьников и мечтает о своем ребенке. В ней живет неустанное желание продолжить жизнь, передать её следующему поколению.

Связь поколений — основа сюжета спекталя

Главная тема спектакля — это непрерывность поколений. Виктория, несмотря на свои непростые жизненные обстоятельства, хранит связь с прошлым, понимая его важность для будущего. Это подчеркивает основную идею: только приняв и осмыслив прошлое, можно двигаться вперед.

Два взгляда на будущее: Виктория и Семен

История разворачивается вокруг отношений двух героев — Виктории и Семена. Хотя они оба смотрят в будущее, их подходы радикально отличаются. Виктория ценит свое прошлое и сохраняет в нем смысл, а Семен отказывается от него, пытаясь забыть. Их взгляды на жизнь настолько различны, что становятся барьером на пути к совместному счастью.

Может ли быть счастье?

Финал спектакля оставляет много вопросов. Виктория, несмотря на свою сложную судьбу, обретает счастье благодаря своей способности любить — жизнь, людей и свою родину. Её сила и любовь к будущему делают её победительницей в борьбе с обстоятельствами. Семен же остается загадкой — сможет ли он найти своё счастье или навсегда потеряется в своих отречениях?

«Счастье мое» — это история о любви, о жизненных испытаниях и о том, что счастье — в принятии прошлого и движении вперед, несмотря ни на что.

Режиссер
Андрей Горбатый-мл.
В ролях
Арина Лыкова
Антон Момот
Гавриил Федотов
Вера Латышева
Георгий Воронин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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