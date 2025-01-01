Спектакль Счастье мое

Спектакль о личном счастье

Сюжет спектакляя

Действие разворачивается в 1947 году, когда люди, пережившие войну, мечтают о любви и надеются на лучшее будущее. В центре сюжета — встреча двух молодых людей: школьной пионервожатой и курсанта морского училища. Один день и одна ночь могут изменить всю их жизнь. Они оба пережили много горя и потерь, но каждый из них продолжает искать своё личное счастье.

Режиссёрская задумка

Режиссёр Андрей Сидельников отмечает: «Этот спектакль о том, как вопреки времени и системе человек стремится к личному счастью. Это не ради больших идей, а для себя. Быть счастливым хотя бы один день, чтобы благодаря этому дню жить дальше».

Темы и идеи

Для главных героев счастье имеет разное значение. Для одного — это блестящая карьера дипломата, для другой — сохранение и продолжение жизни в ребёнке.

Не пропустите

Погрузитесь в трогательную историю о надежде и стремлении к счастью, несмотря на все трудности и испытания.