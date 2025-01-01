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Счастье мое
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Спектакль Счастье мое

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о личном счастье

Сюжет спектакляя

Действие разворачивается в 1947 году, когда люди, пережившие войну, мечтают о любви и надеются на лучшее будущее. В центре сюжета — встреча двух молодых людей: школьной пионервожатой и курсанта морского училища. Один день и одна ночь могут изменить всю их жизнь. Они оба пережили много горя и потерь, но каждый из них продолжает искать своё личное счастье.

Режиссёрская задумка

Режиссёр Андрей Сидельников отмечает: «Этот спектакль о том, как вопреки времени и системе человек стремится к личному счастью. Это не ради больших идей, а для себя. Быть счастливым хотя бы один день, чтобы благодаря этому дню жить дальше».

Темы и идеи

Для главных героев счастье имеет разное значение. Для одного — это блестящая карьера дипломата, для другой — сохранение и продолжение жизни в ребёнке.

Не пропустите

Погрузитесь в трогательную историю о надежде и стремлении к счастью, несмотря на все трудности и испытания.

Режиссер
Андрей Сидельников
В ролях
Татьяна Трудова
Иван Санников
Инесса Перелыгина-Владимирова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 30 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 23 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽

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