Спектакль Счастье мое

Гастрольный спектакль Национального театра Карелии

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит зрителям спектакль Национального театра Карелии (Петрозаводск) в постановке заслуженного деятеля искусств Карелии Вячеслава Полякова. Это мелодрама о том, как одна встреча может стать залогом большого счастья.

Сюжет

Главная героиня Виктория, пройдя через тяжёлые испытания, стремится к новой жизни. Вместе с ней в историю вовлекается курсант военного училища Семён, который мечтает о дипломатической карьере. Однако их пути расходятся: Виктория хочет родить дочь, а Семён устремлён к новым вершинам. Спектакль будет интересен тем, кто любит истории о выборе между жизнью и любовью.

О спектакле

Режиссёр — заслуженный артист Карелии Вячеслав Поляков. Спектакль не имеет антракта, что позволяет зрителям целиком сосредоточиться на происходящем.

Лейтмотив

Слова старой песни «Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой» звучат в качестве лейтмотива, подчеркивая центральную тему спектакля. В послевоенное время, когда люди начинают восстанавливать свою жизнь и мечтать о будущем, Виктория, как хрупкое деревце, тянется к свету, несущему надежду.

Выбор героев

Виктория и Семён оказываются перед сложным выбором: что важнее — личное счастье или стремление к высокой цели? Сбудутся ли для них слова песни о счастье? Спектакль погружает зрителей в глубокие размышления на эту вечную тему.