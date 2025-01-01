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Счастье есть...
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Спектакль Счастье есть...

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Счастье есть!» – Музыкальный Спектакль о Молодости и Драйве

Погрузитесь в мир молодости, драйва и ностальгии на новом музыкальном спектакле, основанном на песнях группы The Hatters и цитатах из советских фильмов. Это уникальное сочетание музыки и кино создаст атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и родное.

О Спектакле

«Счастье» – это комедия о нас, о вас, о тех ошибках и уроках, которые мы все проходим. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, наполненное яркими эмоциями и незабываемыми моментами. Благодаря живой музыке и остроумным репликам, каждая сцена станет для вас настоящим открытием.

Музыка и Цитаты

Музыкальные композиции The Hatters уже завоевали сердца многих поклонников. Их уникальный стиль и зажигательные ритмы делают спектакль не только зрелищным, но и музыкально насыщенным. Цитаты из любимых советских фильмов добавляют иронии и глубины, создавая эффектный контраст между прошлым и настоящим.

Дата и Место

Спектакль пройдет в Полупустом театре. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Мы надеемся, что каждый из вас уйдет с мыслью: «Счастье есть!»

Ждем вас на спектакле, который оставит яркий след в вашем сердце!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 500 ₽

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