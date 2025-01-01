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Счастье без ума!
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Спектакль Счастье без ума!

12+
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Мечты Миши Бальзаминова» — новое прочтение классики Островского

Мечты Миши Бальзаминова, героя пьесы Александра Островского, обрели театральную реальность в спектакле, который смешивает времена и пространства. История, происходящая в Замоскворечье 1861 года, неожиданно переплетается с современностью, создавая яркие и забавные ассоциации, которые приводят зрителей в восторг.

Новый взгляд на знакомые темы
В спектакле были выделены несколько ключевых моментов из текста Островского, которые ранее оставались в тени, но теперь звучат иначе. Эти моменты открывают глубокий философский подтекст, скрытый за кажущимися невинными шутками, что придаёт постановке новое значение и актуальность для современного зрителя.

Премьера в имении Островского
Интересным аспектом стало место репетиций и премьеры — Щелыково, имение А. Н. Островского. Площадка на свежем воздухе, расположенная возле реки и дома драматурга, добавила спектаклю особую атмосферу и позволила максимально глубоко погрузиться в дух эпохи, одновременно соединяя её с актуальностью сегодняшнего дня.

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Мария Абашина
Александр Дехтярев
Егор Мороз
Варвара Турнау
Маргарита Пекарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума! Счастье без ума!

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