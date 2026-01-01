Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сцены из супружеской жизни
Киноафиша Сцены из супружеской жизни

Спектакль Сцены из супружеской жизни

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Постановка по сценарию Ингмара Бергмана в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Постановщик Анатолий Праудин представляет спектакль по сценарию его знаменитого фильма «Сцены из супружеской жизни». Эта постановка раскрывает глубокую психологию семейных отношений, являясь настоящим атласом человеческих эмоций и реалистичным рассказом о любви.

История о страсти и понимании

Главные герои, Марианна и Юхан, – идеальная семейная пара с двадцатилетним стажем и стабильным достатком. Их отношения лишены страсти, и кажется, что это их устраивает. Но когда Юхан решает уйти к другой женщине, это событие становится началом нового этапа в их жизни. Расставание открывает возможность для проявления понимания, сострадания и искренности.

Анализ отношений в «Чистилище»

Анатолий Праудин поместил героев в условное «Чистилище», где они наблюдают за сценами своей супружеской жизни со стороны и имеют шанс проанализировать свое прошлое. Спектакль исследует путь к свету в конце нескончаемого тоннеля воспоминаний, предлагая зрителям глубокое и откровенное погружение в мир семейных отношений.

Жесткость и откровенность постановки

«Сцены из супружеской жизни» – это не просто драма, а смелый и откровенный взгляд на внутренний мир персонажей. Приготовьтесь к эмоциональному погружению и размышлениям о том, что значит быть вместе и что происходит, когда любовь превращается в нечто иное.

Режиссер
Анатолий Праудин
В ролях
Александра Елагина
Ирина Соколова
Татьяна Маколова
Константин Анисимов
Мария Мещерякова

Купить билет на спектакль Сцены из супружеской жизни

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
19 сентября суббота
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1300 ₽
16 октября пятница
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1300 ₽

Фотографии

Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни

В ближайшие дни

Гарнир по-французски
18+
Комедия

Гарнир по-французски

26 сентября в 18:00 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Оскар и Розовая дама
6+
Драма Мюзикл

Оскар и Розовая дама

13 октября в 19:00 Театр ЛДМ «Новая сцена»
от 1500 ₽
Маменька
16+
Драма

Маменька

29 октября в 19:00 Театр на Васильевском. Сцена «Стачка»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше