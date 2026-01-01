Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сцены из супружеской жизни
Киноафиша Сцены из супружеской жизни

Спектакль Сцены из супружеской жизни

Постановка
Театральная долина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спекаткль по сценарию Ингмара Бергмана

«Чтобы написать эти сцены, потребовалось два с половиной месяца, а на то чтобы пережить их, ушло полжизни…» — такие слова принадлежат легендарному режиссеру Ингмару Бергману, чьи работы оставили глубокий след в мировом театре и кино. Спектакль «Сцены из супружеской жизни» занимает особое место в его наследии, являясь одним из самых значимых произведений.

На первый взгляд, это простая история о семейной жизни Марианны и Юхана. Однако Бергман превращает её в бурю шекспировской мощи. Накал страстей, бушующий на сцене, впечатляет. Важное отличие данного спектакля в том, что всё происходящее — это не гротескное преувеличение, но выступление в жанре реализма, с которым зрители сталкиваются практически каждый день.

Сила и глубина бергмановского творения заключаются в том, что оно говорит о каждом из нас. Именно поэтому всё, что мы увидим на сцене, затрагивает самые сокровенные струны человеческой души и оставляет незгладимый след в сердцах зрителей.

Команда спектакля

  • Актеры: Катя Решетникова, Антон Шварц
  • Постановка: Лали Модебадзе
  • Звук: Филипп Черневич
  • Свет: Александр Петров
Режиссер
Лали Модебадзе
В ролях
Катя Решетникова
Антон Шварц

Купить билет на спектакль Сцены из супружеской жизни

Помощь с билетами
В других городах
Март
23 марта понедельник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

В ближайшие дни

Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
10 мая в 19:00 The Red Corner
от 2500 ₽
Алиса в Стране чудес
12+
Детский Кукольный
Алиса в Стране чудес
4 марта в 19:00 Большой театр кукол
от 1800 ₽
Бруклинская сказка
18+
Комедия Драма Комедийная драма
Бруклинская сказка
5 апреля в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 1600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше