Сцены из супружеской жизни
16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+

О спектакле

Театральная Долина представляет: «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана

Спектакль «Сцены из супружеской жизни» познакомит зрителей с глубокой и откровенной историей о семейной жизни Марианны и Юхана. Это произведение, созданное мастером Ингмаром Бергманом, погружает в бурю эмоций и страстей, которые могут быть знакомы каждому.

О спектакле

Ингмар Бергман — один из величайших гениев мирового театра и кино. Его «Сцены из супружеской жизни» занимает особое место в ряду самых значительных работ. На первый взгляд, простая история разворачивается на сцене с шекспировской мощью и страстью.

Психологическая глубина

Накал эмоций в спектакле поразителен. Бергман передает реализм, с которым ежедневно сталкиваются многие из нас. Сила и глубина его сценического искусства заключается в том, что это отражает реальные человеческие отношения и переживания. Зритель будет не просто наблюдать, а переживать это вместе с героями.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит глубокие психологические размышления о жизни и человеческих отношениях. «Сцены из супружеской жизни» — это не просто театральное представление, а возможность поразмышлять над важными аспектами своей жизни и семейных ценностей.

Приходите и откройте для себя непростые аспекты совместной жизни, переживая каждую сцену так, будто это касается вас самих.

Декабрь
16 декабря вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

