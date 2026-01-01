Спектакль по повести Достоевского

Спектакль «Сцены из мертвого дома» создан в рамках проекта «Экспериментальная Сцена. Плюс» при поддержке Российского фонда культуры и приурочен к 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. В этом произведении писатель делится мрачными историями из жизни заключённых, написанными в 1861 году, когда он вернулся «из глубины сибирских руд» — после четырёх лет каторги в Омском остроге за политическое преступление.

Основная тема

Достоевский, лично переживший низости человеческой натуры и высоты душевных возвышений, создал «книгу века». Его современники прозвали его «Автором "Записок из Мертвого дома"», и именно об этом произведении идет речь в спектакле.

Сюжет

На сцене разворачиваются картины каторги во всех её проявлениях. Эти сцены нанизываются друг на друга, как звенья кандалов, которые десять лет носил главный герой — рассказчик Александр Петрович Горянчиков, осуждённый за убийство своей жены. Отбыв наказание, он посвящает остаток своей жизни написанию дневника.

Персонажи

В спектакле появляются различные обитатели «Мертвого дома»:

Виновные и невинные

Холоднокровные убийцы и матерые контрабандисты

Лихие воры и интеллигентные фальшивомонетчики

Добродушные дворяне и мудрые крестьяне

Каждый из них рассказывает о себе, как на духу, перед страшным судом. Эта искренность растворяет мрак, скрывающий чистую душу.

Современные параллели

Спектакль молодого петербургского режиссёра Рачи Махатаева содержит много о нашем сегодняшнем дне. Он поднимает важные вопросы: не только «Мертвый дом» — часть России, но и сама Россия является частью «Мертвого дома». Однако среди всего этого есть и вера, и доброта, устремлённые через тернии к свету.

Не пропустите

«Сцены из мертвого дома» — это спектакль о надежде и преодолении, о том, как мы можем прорваться через трудности. Не упустите возможность увидеть это глубокое и значимое произведение, которое откроет вам новые грани творчества Достоевского и заставит задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни.