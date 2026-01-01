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Сцены из мертвого дома
Киноафиша Сцены из мертвого дома

Спектакль Сцены из мертвого дома

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по повести Достоевского

Спектакль «Сцены из мертвого дома» создан в рамках проекта «Экспериментальная Сцена. Плюс» при поддержке Российского фонда культуры и приурочен к 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. В этом произведении писатель делится мрачными историями из жизни заключённых, написанными в 1861 году, когда он вернулся «из глубины сибирских руд» — после четырёх лет каторги в Омском остроге за политическое преступление.

Основная тема

Достоевский, лично переживший низости человеческой натуры и высоты душевных возвышений, создал «книгу века». Его современники прозвали его «Автором "Записок из Мертвого дома"», и именно об этом произведении идет речь в спектакле.

Сюжет

На сцене разворачиваются картины каторги во всех её проявлениях. Эти сцены нанизываются друг на друга, как звенья кандалов, которые десять лет носил главный герой — рассказчик Александр Петрович Горянчиков, осуждённый за убийство своей жены. Отбыв наказание, он посвящает остаток своей жизни написанию дневника.

Персонажи

В спектакле появляются различные обитатели «Мертвого дома»:

  • Виновные и невинные
  • Холоднокровные убийцы и матерые контрабандисты
  • Лихие воры и интеллигентные фальшивомонетчики
  • Добродушные дворяне и мудрые крестьяне

Каждый из них рассказывает о себе, как на духу, перед страшным судом. Эта искренность растворяет мрак, скрывающий чистую душу.

Современные параллели

Спектакль молодого петербургского режиссёра Рачи Махатаева содержит много о нашем сегодняшнем дне. Он поднимает важные вопросы: не только «Мертвый дом» — часть России, но и сама Россия является частью «Мертвого дома». Однако среди всего этого есть и вера, и доброта, устремлённые через тернии к свету.

Не пропустите

«Сцены из мертвого дома» — это спектакль о надежде и преодолении, о том, как мы можем прорваться через трудности. Не упустите возможность увидеть это глубокое и значимое произведение, которое откроет вам новые грани творчества Достоевского и заставит задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни.

Режиссер
Рача Махатаев
В ролях
Сергей Андрейчук
Владимир Бойков
Роман Дряблов
Алла Еминцева
Юрий Елагин

Фотографии

Сцены из мертвого дома Сцены из мертвого дома Сцены из мертвого дома Сцены из мертвого дома Сцены из мертвого дома
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