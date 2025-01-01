Меню
Сценарная мастерская для подростков. Второй набор
12+
Записывайтесь на уникальный курс по сценарному мастерству, который поможет юным творцам научиться создавать захватывающие истории! Под руководством опытной сценаристки и преподавательницы Ули Мартьяновой, участники освоят основы написания сценариев и разберутся в ключевых аспектах драматургии.

За пять занятий дети смогут:

  • Познакомиться с основами сценарного мастерства;
  • Понять, кто такой герой и каким он должен быть;
  • Определиться с силами конфликта;
  • Попробовать применить разные сценарные техники;
  • Научиться видеть невидимое и слышать неслышимое;
  • Создать заявку на короткий метр и презентовать её на финальном питчинге.

Занятия разделены на пять ключевых этапов:

  1. Знакомство: вводная лекция, где участники узнают, что нужно учитывать при создании собственной истории.
  2. Определение героя: обсуждение, каким должен быть герой, чтобы вокруг него зародилась история.
  3. Конфликт: что такое конфликт и зачем он нужен в сюжете, обзор примеров из известных фильмов и обсуждение актуальных конфликтов.
  4. Теория заявки: создание сценарной заявки, синопсиса, логлайна, теглайна и библии персонажа.
  5. Финал: представление собственных проектов, закрытый питчинг внутри группы и получение обратной связи от преподавателя.

Не упустите возможность погрузиться в мир сценарного мастерства и развить творческие способности вашего ребенка!

Сентябрь
20 сентября суббота
14:30
Дом Кино Санкт-Петербург, Караванная, 12

