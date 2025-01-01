Курс по сценарному мастерству для детей

Записывайтесь на уникальный курс по сценарному мастерству, который поможет юным творцам научиться создавать захватывающие истории! Под руководством опытной сценаристки и преподавательницы Ули Мартьяновой, участники освоят основы написания сценариев и разберутся в ключевых аспектах драматургии.

Чем занятие полезно?

За пять занятий дети смогут:

Познакомиться с основами сценарного мастерства;

Понять, кто такой герой и каким он должен быть;

Определиться с силами конфликта;

Попробовать применить разные сценарные техники;

Научиться видеть невидимое и слышать неслышимое;

Создать заявку на короткий метр и презентовать её на финальном питчинге.

Программа курса

Занятия разделены на пять ключевых этапов:

Знакомство: вводная лекция, где участники узнают, что нужно учитывать при создании собственной истории. Определение героя: обсуждение, каким должен быть герой, чтобы вокруг него зародилась история. Конфликт: что такое конфликт и зачем он нужен в сюжете, обзор примеров из известных фильмов и обсуждение актуальных конфликтов. Теория заявки: создание сценарной заявки, синопсиса, логлайна, теглайна и библии персонажа. Финал: представление собственных проектов, закрытый питчинг внутри группы и получение обратной связи от преподавателя.

Не упустите возможность погрузиться в мир сценарного мастерства и развить творческие способности вашего ребенка!