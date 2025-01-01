Курс по сценарному мастерству для детей
Записывайтесь на уникальный курс по сценарному мастерству, который поможет юным творцам научиться создавать захватывающие истории! Под руководством опытной сценаристки и преподавательницы Ули Мартьяновой, участники освоят основы написания сценариев и разберутся в ключевых аспектах драматургии.
Чем занятие полезно?
За пять занятий дети смогут:
- Познакомиться с основами сценарного мастерства;
- Понять, кто такой герой и каким он должен быть;
- Определиться с силами конфликта;
- Попробовать применить разные сценарные техники;
- Научиться видеть невидимое и слышать неслышимое;
- Создать заявку на короткий метр и презентовать её на финальном питчинге.
Программа курса
Занятия разделены на пять ключевых этапов:
- Знакомство: вводная лекция, где участники узнают, что нужно учитывать при создании собственной истории.
- Определение героя: обсуждение, каким должен быть герой, чтобы вокруг него зародилась история.
- Конфликт: что такое конфликт и зачем он нужен в сюжете, обзор примеров из известных фильмов и обсуждение актуальных конфликтов.
- Теория заявки: создание сценарной заявки, синопсиса, логлайна, теглайна и библии персонажа.
- Финал: представление собственных проектов, закрытый питчинг внутри группы и получение обратной связи от преподавателя.
Не упустите возможность погрузиться в мир сценарного мастерства и развить творческие способности вашего ребенка!