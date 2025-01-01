Меню
Сценарий неслучившегося
Киноафиша Сценарий неслучившегося

Спектакль Сценарий неслучившегося

Постановка
Один театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сценарий неслучившегося. По повести Евгения Жукова «Цвета свободы».

История об уязвимых людях и их хрупких жизнях, в которых всегда остается место для наивности и беспечных фантазий.

Необычное задание

Совершенно обычному программисту Дмитрию дается совершенно необычное задание — написать код для нейросети, которая могла бы общаться, как реальный человек, минуя цензуру и ограничения. Дима берется за нелегкую работу, и, хотя процесс требует огромных усилий, он продолжает упорствовать.

Неожиданные последствия

Как это часто бывает, что-то неожиданно идет не так. Вопрос лишь в том: было ли это предсказуемо? Героям предстоит разобраться, почему система вышла из-под контроля, и как им жить с последствиями этого события.

Спектакль затрагивает актуальные темы о технологиях и человеческих отношениях, ставя зрителей перед вопросами о свободе, ответственности и возможностях, которые таит в себе современный мир. Не пропустите эту увлекательную историю!

Октябрь
2 октября четверг
20:30
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽
14 октября вторник
20:30
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽

