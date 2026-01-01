Спектакль «Сцена моя», Концерт Анастасии Волочковой

«Сцена моя», Концерт Анастасии Волочковой
12+
О спектакле

Новый концерт Анастасии Волочковой в Москве

Анастасия Волочкова представляет уникальный сценический формат – музыкальный вечер «Сцена моя». Это искренний и атмосферный спектакль-диалог со зрителем, в котором звучат песни, стихи и личные истории артистки.

В этом проекте Волочкова открывается с новой стороны: она не только исполнительница, но и рассказчик. Делясь воспоминаниями и эмоциями, она погружает зрителей в свои размышления о сцене, жизни и судьбе артиста. Между музыкальными номерами Анастасия читает стихотворения и рассказывает увлекательные истории из своей жизни.

Вечер станет особенно запоминающимся благодаря танцевальным номерам юных артистов, которые добавят в программу движений и пластики. Специальные гости – артисты и музыканты – также создадут на сцене атмосферу живого творчества.

«Сцена моя» – это вечер музыки, поэзии, вдохновения и совершенно искренних эмоций. Сцена здесь становится пространством откровения, а зритель – важной частью этого живого диалога.

В ролях
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
