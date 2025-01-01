Энергия и хиты: Scally Milano & uglystephan в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в клубе Sound, состоится яркое выступление дуэта Scally Milano и uglystephan. Эти исполнители известны своими запоминающимися хитами, такими как «Заберу», «Вампир» и «Туда Сюда Миллионер».

На концерте зрители смогут насладиться и другими популярными композициями, например, «Снова обогнал их» и «Русская Кукла». Это мероприятие станет настоящим подарком для всех поклонников их музыки и любителей зажигательных выступлений.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу и зарядиться энергией от лучших хитов дуэта!