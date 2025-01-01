Меню
Scally Milano & uglystephan
Киноафиша Scally Milano & uglystephan

Scally Milano & uglystephan

16+
Продолжительность 240 минут
Возраст 16+

О концерте

Энергия и хиты: Scally Milano & uglystephan в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в клубе Sound, состоится яркое выступление дуэта Scally Milano и uglystephan. Эти исполнители известны своими запоминающимися хитами, такими как «Заберу», «Вампир» и «Туда Сюда Миллионер».

На концерте зрители смогут насладиться и другими популярными композициями, например, «Снова обогнал их» и «Русская Кукла». Это мероприятие станет настоящим подарком для всех поклонников их музыки и любителей зажигательных выступлений.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу и зарядиться энергией от лучших хитов дуэта!

Купить билет на концерт Scally Milano & uglystephan

Январь
9 января пятница
18:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1199 ₽

