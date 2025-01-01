Сборный новогодний корпоратив в стиле New York, New York

Новогодний джазовый вечер в Особняке Юргенса
20 декабря в 20:00 в Особняке Юргенса начнется вечер, который подарит вам атмосферу американского Рождества. Ожидайте яркие моменты, шумные развлечения и ностальгические мелодии из любимых фильмов, таких как «Один дома» и «Отпуск по обмену». Погрузитесь в очарование огней Манхэттена и откройте для себя новогоднее волшебство!
Что вас ждет
- Праздничная шоу-программа: завораживающие представления создадут ритм и драйв вечера.
- Кавер-группа: исполнит бессмертные хиты, включая «Jingle Bells» и другие рождественские песни.
- Иллюзионист: удивит вас фокусами и вернет в детство с помощью микромагии.
- Таро-прогнозы: узнайте, что ждет вас в следующем году Лошади.
- DJ-set: завершим вечер танцевальными ритмами большого города.
- Профессиональная фотосессия: создайте яркие воспоминания на память.
Праздничное сет-меню
Вас ждут авторские блюда и идеальные сочетания для рождественского ужина:
- Риет из лосося
- Холодец из бычьих хвостов
- Оливье с раковыми шейками
- Мимоза с крабом и креветками
- Тартифлет с грибами и трюфельным соусом
- Угольная рыба или стейк бавет (на выбор)
- Праздничный десерт
- Хлебная корзина из собственной пекарни
- Вода (0,5 л) или морс (0,5 л)
- 2 бокала игристого вина, красного/белого (250 мл) или водки (250 г)
Let’s celebrate! Happy New Year и до встречи в Особняке Юргенса!