Сборный новогодний корпоратив в стиле New York, New York

Новогодний джазовый вечер в Особняке Юргенса

20 декабря в 20:00 в Особняке Юргенса начнется вечер, который подарит вам атмосферу американского Рождества. Ожидайте яркие моменты, шумные развлечения и ностальгические мелодии из любимых фильмов, таких как «Один дома» и «Отпуск по обмену». Погрузитесь в очарование огней Манхэттена и откройте для себя новогоднее волшебство!

Что вас ждет

Праздничная шоу-программа: завораживающие представления создадут ритм и драйв вечера.

завораживающие представления создадут ритм и драйв вечера. Кавер-группа: исполнит бессмертные хиты, включая «Jingle Bells» и другие рождественские песни.

исполнит бессмертные хиты, включая «Jingle Bells» и другие рождественские песни. Иллюзионист: удивит вас фокусами и вернет в детство с помощью микромагии.

удивит вас фокусами и вернет в детство с помощью микромагии. Таро-прогнозы: узнайте, что ждет вас в следующем году Лошади.

узнайте, что ждет вас в следующем году Лошади. DJ-set: завершим вечер танцевальными ритмами большого города.

завершим вечер танцевальными ритмами большого города. Профессиональная фотосессия: создайте яркие воспоминания на память.

Праздничное сет-меню

Вас ждут авторские блюда и идеальные сочетания для рождественского ужина:

Риет из лосося

Холодец из бычьих хвостов

Оливье с раковыми шейками

Мимоза с крабом и креветками

Тартифлет с грибами и трюфельным соусом

Угольная рыба или стейк бавет (на выбор)

Праздничный десерт

Хлебная корзина из собственной пекарни

Вода (0,5 л) или морс (0,5 л)

2 бокала игристого вина, красного/белого (250 мл) или водки (250 г)

Let’s celebrate! Happy New Year и до встречи в Особняке Юргенса!