Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборный новогодний корпоратив в стиле New York, New York
Киноафиша Сборный новогодний корпоратив в стиле New York, New York

Сборный новогодний корпоратив в стиле New York, New York

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний джазовый вечер в Особняке Юргенса

20 декабря в 20:00 в Особняке Юргенса начнется вечер, который подарит вам атмосферу американского Рождества. Ожидайте яркие моменты, шумные развлечения и ностальгические мелодии из любимых фильмов, таких как «Один дома» и «Отпуск по обмену». Погрузитесь в очарование огней Манхэттена и откройте для себя новогоднее волшебство!

Что вас ждет

  • Праздничная шоу-программа: завораживающие представления создадут ритм и драйв вечера.
  • Кавер-группа: исполнит бессмертные хиты, включая «Jingle Bells» и другие рождественские песни.
  • Иллюзионист: удивит вас фокусами и вернет в детство с помощью микромагии.
  • Таро-прогнозы: узнайте, что ждет вас в следующем году Лошади.
  • DJ-set: завершим вечер танцевальными ритмами большого города.
  • Профессиональная фотосессия: создайте яркие воспоминания на память.

Праздничное сет-меню

Вас ждут авторские блюда и идеальные сочетания для рождественского ужина:

  • Риет из лосося
  • Холодец из бычьих хвостов
  • Оливье с раковыми шейками
  • Мимоза с крабом и креветками
  • Тартифлет с грибами и трюфельным соусом
  • Угольная рыба или стейк бавет (на выбор)
  • Праздничный десерт
  • Хлебная корзина из собственной пекарни
  • Вода (0,5 л) или морс (0,5 л)
  • 2 бокала игристого вина, красного/белого (250 мл) или водки (250 г)

Let’s celebrate! Happy New Year и до встречи в Особняке Юргенса!

Купить билет на концерт Сборный новогодний корпоратив в стиле New York, New York

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Особняк Юргенса Санкт-Петербург, Жуковского, 19
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
20 декабря в 18:50 Поправка
от 800 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
7 февраля в 19:00 Благородная гниль
от 4700 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
7 февраля в 16:00 Колизей
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше