Сборный Новогодний Корпоратив. Soul Train: The Great Hits of America

Яркий вечер в стиле Soul Train в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на энергичный вечер, наполненный атмосферой легендарного шоу Soul Train! Желающие могут ожидать зажигательные танцы и лучшие американские хиты всех времен: disco, funk и soul.
Насыщенная программа вечера
Вас ждёт насыщенная программа:
- Шоу-программа от ведущего с интерактивами и праздничными активностями, которая задаст настроение вечера.
- Диджей-сет от Mr. DJ - создаст ритм и поддержит драйв до конца праздника.
- Кавер-группа Randy Junco Show исполнит мировые хиты James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder и других легенд музыки.
- Яркие танцевальные номера и интерактивные шоу-выходы, которые не оставят никого равнодушным.
- Фотосессия на память о замечательном вечере.
Гастрономические изыски
Для гостей подготовлено праздничное сет-меню, включающее:
- Холодные закуски (в подаче в общих блюдах):
- Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен: буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
- Рыбное ассорти: лосось шеф-посола, икра на перепелиных яйцах, копченый угорь.
- Рулетики с ветчинной начинкой, капрезе (моцарелла, помидоры, базилик).
- Сельдь с гарниром: подается с отварным картофелем, черными гренками и луком.
- Русские разносолы: маринованные помидоры, огурцы и квашеная капуста.
- Салаты (два на выбор):
- Оливье Douglas, салат с лососем, «Сельдь под шубой», греческий салат.
- Салат Liverpool с языком, телятиной, куриным филе, овощами и соусом «Тысяча островов».
- Горячие блюда (два на выбор):
- Форель, запеченная с отварным картофелем.
- Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю.
- Куриная грудка в миндальном кляре с брокколи и соусом манго.
- Хлебная корзинка и фруктовая тарелка для дополнения вашего ужина.
Напитки для идеального вечера
На вечере будут предложены:
- Морс клюквенный собственного приготовления.
- Вода с газом и без газа.
- Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания).
Отмечайте пре-пати Нового года в стиле драйва, музыки и танцев! Этот вечер станет настоящим зимним праздником, где каждый сможет почувствовать себя частью легендарного Soul Train!