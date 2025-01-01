Сборный Новогодний Корпоратив. Soul Train: The Great Hits of America

Яркий вечер в стиле Soul Train в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на энергичный вечер, наполненный атмосферой легендарного шоу Soul Train! Желающие могут ожидать зажигательные танцы и лучшие американские хиты всех времен: disco, funk и soul.

Насыщенная программа вечера

Вас ждёт насыщенная программа:

Шоу-программа от ведущего с интерактивами и праздничными активностями, которая задаст настроение вечера.

от ведущего с интерактивами и праздничными активностями, которая задаст настроение вечера. Диджей-сет от Mr. DJ - создаст ритм и поддержит драйв до конца праздника.

от Mr. DJ - создаст ритм и поддержит драйв до конца праздника. Кавер-группа Randy Junco Show исполнит мировые хиты James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder и других легенд музыки.

исполнит мировые хиты James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder и других легенд музыки. Яркие танцевальные номера и интерактивные шоу-выходы, которые не оставят никого равнодушным.

и интерактивные шоу-выходы, которые не оставят никого равнодушным. Фотосессия на память о замечательном вечере.

Гастрономические изыски

Для гостей подготовлено праздничное сет-меню, включающее:

Холодные закуски (в подаче в общих блюдах): Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен: буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет. Рыбное ассорти: лосось шеф-посола, икра на перепелиных яйцах, копченый угорь. Рулетики с ветчинной начинкой, капрезе (моцарелла, помидоры, базилик). Сельдь с гарниром: подается с отварным картофелем, черными гренками и луком. Русские разносолы: маринованные помидоры, огурцы и квашеная капуста.

(в подаче в общих блюдах): Салаты (два на выбор): Оливье Douglas, салат с лососем, «Сельдь под шубой», греческий салат. Салат Liverpool с языком, телятиной, куриным филе, овощами и соусом «Тысяча островов».

(два на выбор): Горячие блюда (два на выбор): Форель, запеченная с отварным картофелем. Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю. Куриная грудка в миндальном кляре с брокколи и соусом манго.

(два на выбор): Хлебная корзинка и фруктовая тарелка для дополнения вашего ужина.

Напитки для идеального вечера

На вечере будут предложены:

Морс клюквенный собственного приготовления.

Вода с газом и без газа.

Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания).

Отмечайте пре-пати Нового года в стиле драйва, музыки и танцев! Этот вечер станет настоящим зимним праздником, где каждый сможет почувствовать себя частью легендарного Soul Train!