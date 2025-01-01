Меню
Сборный Новогодний Корпоратив. Soul Train: The Great Hits of America
Сборный Новогодний Корпоратив. Soul Train: The Great Hits of America

Сборный Новогодний Корпоратив. Soul Train: The Great Hits of America

16+
Возраст 16+

О концерте

Яркий вечер в стиле Soul Train в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на энергичный вечер, наполненный атмосферой легендарного шоу Soul Train! Желающие могут ожидать зажигательные танцы и лучшие американские хиты всех времен: disco, funk и soul.

Насыщенная программа вечера

Вас ждёт насыщенная программа:

  • Шоу-программа от ведущего с интерактивами и праздничными активностями, которая задаст настроение вечера.
  • Диджей-сет от Mr. DJ - создаст ритм и поддержит драйв до конца праздника.
  • Кавер-группа Randy Junco Show исполнит мировые хиты James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder и других легенд музыки.
  • Яркие танцевальные номера и интерактивные шоу-выходы, которые не оставят никого равнодушным.
  • Фотосессия на память о замечательном вечере.

Гастрономические изыски

Для гостей подготовлено праздничное сет-меню, включающее:

  • Холодные закуски (в подаче в общих блюдах):
    • Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен: буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
    • Рыбное ассорти: лосось шеф-посола, икра на перепелиных яйцах, копченый угорь.
    • Рулетики с ветчинной начинкой, капрезе (моцарелла, помидоры, базилик).
    • Сельдь с гарниром: подается с отварным картофелем, черными гренками и луком.
    • Русские разносолы: маринованные помидоры, огурцы и квашеная капуста.
  • Салаты (два на выбор):
    • Оливье Douglas, салат с лососем, «Сельдь под шубой», греческий салат.
    • Салат Liverpool с языком, телятиной, куриным филе, овощами и соусом «Тысяча островов».
  • Горячие блюда (два на выбор):
    • Форель, запеченная с отварным картофелем.
    • Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю.
    • Куриная грудка в миндальном кляре с брокколи и соусом манго.
  • Хлебная корзинка и фруктовая тарелка для дополнения вашего ужина.

Напитки для идеального вечера

На вечере будут предложены:

  • Морс клюквенный собственного приготовления.
  • Вода с газом и без газа.
  • Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания).

Отмечайте пре-пати Нового года в стиле драйва, музыки и танцев! Этот вечер станет настоящим зимним праздником, где каждый сможет почувствовать себя частью легендарного Soul Train!

Купить билет на концерт Сборный Новогодний Корпоратив. Soul Train: The Great Hits of America

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 9900 ₽

