Сборный Новогодний Корпоратив! Рок-волна: X-Mas Party

Новогодний рок-вечер с Mr. DJ и кавер-группой Restart

Приглашаем вас на яркий и энергичный вечер, наполненный драйвом и музыкальным настроением! В этот раз вас ждет празднование с настоящими хитами русского и зарубежного рока.

Насыщенная программа

В рамках нашей новогодней программы вас ожидает:

Шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами;

Диджей-сет от Mr. DJ, который разогреет танцпол;

Выступление кавер-группы Restart, исполняющей любимые рок-хиты, такие как «Хали Гали», «It’s My Life», «Кукла колдуна» и другие;

Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки;

Праздничные интерактивы для всех гостей.

Праздничное меню

Для вашего комфорта мы предусмотрели специальное сет-меню, которое входит в стоимость билета:

Холодные закуски: Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен (буженина, отварной язык, ростбиф, куриный рулет); Рибное ассорти с оливками, маслинами, дольками лимона и зеленью (лосось, икра на перепелиных яйцах, копченый угорь); Ветчинные рулетики с сырной и грибной начинкой; Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик); Сельдь с гарниром.

Салаты на выбор: Оливье Douglas; Салат с лососем; Сельдь под шубой; Греческий салат; Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»).

Горячие блюда: Форель, запеченная с картофелем; Домашняя свинина с картофелем по-деревенски; Куриная грудка в миндале с брокколи.

Напитки: Морс клюквенный; Вода (с газом и без газа); Шампанское Comte de Champagne (Испания) — 0,375 л.



Не упустите шанс!

Окунитесь в вечер, полный музыки, огней и роковой энергии. Танцы, эмоции и атмосферные моменты подарят вам незабываемую ночь!