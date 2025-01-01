Сборный Новогодний Корпоратив! Рок-волна: X-Mas Party

Новогодний рок-вечер с Mr. DJ и кавер-группой Restart
Приглашаем вас на яркий и энергичный вечер, наполненный драйвом и музыкальным настроением! В этот раз вас ждет празднование с настоящими хитами русского и зарубежного рока.
Насыщенная программа
В рамках нашей новогодней программы вас ожидает:
- Шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами;
- Диджей-сет от Mr. DJ, который разогреет танцпол;
- Выступление кавер-группы Restart, исполняющей любимые рок-хиты, такие как «Хали Гали», «It’s My Life», «Кукла колдуна» и другие;
- Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки;
- Праздничные интерактивы для всех гостей.
Праздничное меню
Для вашего комфорта мы предусмотрели специальное сет-меню, которое входит в стоимость билета:
- Холодные закуски:
- Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен (буженина, отварной язык, ростбиф, куриный рулет);
- Рибное ассорти с оливками, маслинами, дольками лимона и зеленью (лосось, икра на перепелиных яйцах, копченый угорь);
- Ветчинные рулетики с сырной и грибной начинкой;
- Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик);
- Сельдь с гарниром.
- Салаты на выбор:
- Оливье Douglas;
- Салат с лососем;
- Сельдь под шубой;
- Греческий салат;
- Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»).
- Горячие блюда:
- Форель, запеченная с картофелем;
- Домашняя свинина с картофелем по-деревенски;
- Куриная грудка в миндале с брокколи.
- Напитки:
- Морс клюквенный;
- Вода (с газом и без газа);
- Шампанское Comte de Champagne (Испания) — 0,375 л.
Не упустите шанс!
Окунитесь в вечер, полный музыки, огней и роковой энергии. Танцы, эмоции и атмосферные моменты подарят вам незабываемую ночь!