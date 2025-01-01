Меню
Сборный Новогодний Корпоратив! Рок-волна: X-Mas Party
16+
О концерте

Новогодний рок-вечер с Mr. DJ и кавер-группой Restart

Приглашаем вас на яркий и энергичный вечер, наполненный драйвом и музыкальным настроением! В этот раз вас ждет празднование с настоящими хитами русского и зарубежного рока.

Насыщенная программа

В рамках нашей новогодней программы вас ожидает:

  • Шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами;
  • Диджей-сет от Mr. DJ, который разогреет танцпол;
  • Выступление кавер-группы Restart, исполняющей любимые рок-хиты, такие как «Хали Гали», «It’s My Life», «Кукла колдуна» и другие;
  • Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки;
  • Праздничные интерактивы для всех гостей.

Праздничное меню

Для вашего комфорта мы предусмотрели специальное сет-меню, которое входит в стоимость билета:

  • Холодные закуски:
    • Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен (буженина, отварной язык, ростбиф, куриный рулет);
    • Рибное ассорти с оливками, маслинами, дольками лимона и зеленью (лосось, икра на перепелиных яйцах, копченый угорь);
    • Ветчинные рулетики с сырной и грибной начинкой;
    • Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик);
    • Сельдь с гарниром.
  • Салаты на выбор:
    • Оливье Douglas;
    • Салат с лососем;
    • Сельдь под шубой;
    • Греческий салат;
    • Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»).
  • Горячие блюда:
    • Форель, запеченная с картофелем;
    • Домашняя свинина с картофелем по-деревенски;
    • Куриная грудка в миндале с брокколи.
  • Напитки:
    • Морс клюквенный;
    • Вода (с газом и без газа);
    • Шампанское Comte de Champagne (Испания) — 0,375 л.

Не упустите шанс!

Окунитесь в вечер, полный музыки, огней и роковой энергии. Танцы, эмоции и атмосферные моменты подарят вам незабываемую ночь!

Декабрь
24 декабря среда
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 9900 ₽

