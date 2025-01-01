Сборный Новогодний Корпоратив. MTV Party: 90s VS 2000s

Новогодняя ретро-вечеринка: Хиты 90-х и 2000-х в вашем городе
Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю вечеринку, которая перенесет вас в яркие 90-е и 2000-е! Ожидайте атмосферу, полную веселья и праздничной энергии.
Что вас ждет на вечеринке?
- Развлекательная программа: Конкурсы и призы для самых активных участников.
- Диджей-сет от Mr Dj: Огонь танцпола и драйвовая атмосфера гарантированы!
- Кавер-группа «Богини»: Изящные артистки исполнят новогодние хиты, включая известные русские и зарубежные композиции.
- Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки: Создадут атмосферу настоящего Нового года.
- Профессиональная фотосессия: Запечатлейте лучшие моменты вечера!
Сет-меню: Вкусные угощения для гостей
В стоимость билета включено праздничное сет-меню:
- Холодные закуски (подаются в общих блюдах):
- Ассорти мясных деликатесов: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
- Рыбное ассорти: лосось шеф-посола, икра красная на перепелиных яйцах, угорь копченый.
- Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой.
- Капрезе: сыр Моцарелла, помидоры, базилик.
- Сельдь с гарниром: рыба домашнего посола, подается с отварным картофелем, черными гренками и луком.
- Русские разносолы: помидоры и огурцы, капуста квашеная.
- Салаты (два на выбор):
- Оливье Douglas
- Салат с лососем
- Сельдь под шубой
- Салат Греческий
- Салат Liverpool: язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов».
- Горячие блюда (два на выбор):
- Форель, запеченная с отварным картофелем.
- Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю.
- Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго.
- Хлебная корзинка и фруктовая тарелка.
Напитки
Вас ждут освежающие:
- Морс клюквенный собственного приготовления.
- Вода с газом и без.
- Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375.
Оживите свои воспоминания о лучших времена с танцами, весельем и новогодним настроением! Не упустите возможность стать частью этой яркой вечеринки!