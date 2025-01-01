Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборный Новогодний Корпоратив. MTV Party: 90s VS 2000s
Киноафиша Сборный Новогодний Корпоратив. MTV Party: 90s VS 2000s

Сборный Новогодний Корпоратив. MTV Party: 90s VS 2000s

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодняя ретро-вечеринка: Хиты 90-х и 2000-х в вашем городе

Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю вечеринку, которая перенесет вас в яркие 90-е и 2000-е! Ожидайте атмосферу, полную веселья и праздничной энергии.

Что вас ждет на вечеринке?

  • Развлекательная программа: Конкурсы и призы для самых активных участников.
  • Диджей-сет от Mr Dj: Огонь танцпола и драйвовая атмосфера гарантированы!
  • Кавер-группа «Богини»: Изящные артистки исполнят новогодние хиты, включая известные русские и зарубежные композиции.
  • Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки: Создадут атмосферу настоящего Нового года.
  • Профессиональная фотосессия: Запечатлейте лучшие моменты вечера!

Сет-меню: Вкусные угощения для гостей

В стоимость билета включено праздничное сет-меню:

  • Холодные закуски (подаются в общих блюдах):
    • Ассорти мясных деликатесов: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
    • Рыбное ассорти: лосось шеф-посола, икра красная на перепелиных яйцах, угорь копченый.
    • Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой.
    • Капрезе: сыр Моцарелла, помидоры, базилик.
    • Сельдь с гарниром: рыба домашнего посола, подается с отварным картофелем, черными гренками и луком.
    • Русские разносолы: помидоры и огурцы, капуста квашеная.
  • Салаты (два на выбор):
    • Оливье Douglas
    • Салат с лососем
    • Сельдь под шубой
    • Салат Греческий
    • Салат Liverpool: язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов».
  • Горячие блюда (два на выбор):
    • Форель, запеченная с отварным картофелем.
    • Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю.
    • Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго.
  • Хлебная корзинка и фруктовая тарелка.

Напитки

Вас ждут освежающие:

  • Морс клюквенный собственного приготовления.
  • Вода с газом и без.
  • Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375.

Оживите свои воспоминания о лучших времена с танцами, весельем и новогодним настроением! Не упустите возможность стать частью этой яркой вечеринки!

Купить билет на концерт Сборный Новогодний Корпоратив. MTV Party: 90s VS 2000s

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 9900 ₽

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
21 декабря в 19:50 Поправка
от 650 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
11 января в 18:30 Stage Standup Club
Билеты
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
21 февраля в 17:10 Поправка
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше