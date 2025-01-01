Сборный Новогодний Корпоратив. MTV Party: 90s VS 2000s

Новогодняя ретро-вечеринка: Хиты 90-х и 2000-х в вашем городе

Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю вечеринку, которая перенесет вас в яркие 90-е и 2000-е! Ожидайте атмосферу, полную веселья и праздничной энергии.

Что вас ждет на вечеринке?

Развлекательная программа: Конкурсы и призы для самых активных участников.

Диджей-сет от Mr Dj: Огонь танцпола и драйвовая атмосфера гарантированы!

Кавер-группа «Богини»: Изящные артистки исполнят новогодние хиты, включая известные русские и зарубежные композиции.

Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки: Создадут атмосферу настоящего Нового года.

Профессиональная фотосессия: Запечатлейте лучшие моменты вечера!

Сет-меню: Вкусные угощения для гостей

В стоимость билета включено праздничное сет-меню:

Холодные закуски (подаются в общих блюдах): Ассорти мясных деликатесов: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет. Рыбное ассорти: лосось шеф-посола, икра красная на перепелиных яйцах, угорь копченый. Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой. Капрезе: сыр Моцарелла, помидоры, базилик. Сельдь с гарниром: рыба домашнего посола, подается с отварным картофелем, черными гренками и луком. Русские разносолы: помидоры и огурцы, капуста квашеная.

Салаты (два на выбор): Оливье Douglas Салат с лососем Сельдь под шубой Салат Греческий Салат Liverpool: язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов».

Горячие блюда (два на выбор): Форель, запеченная с отварным картофелем. Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю. Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго.

Хлебная корзинка и фруктовая тарелка.

Напитки

Вас ждут освежающие:

Морс клюквенный собственного приготовления.

Вода с газом и без.

Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375.

Оживите свои воспоминания о лучших времена с танцами, весельем и новогодним настроением! Не упустите возможность стать частью этой яркой вечеринки!