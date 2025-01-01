Сборный Новогодний Корпоратив. Disco Dance Party: New Year Vibes

Новогодняя вечеринка в стиле диско

Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю вечеринку, погруженную в атмосферу диско! Эта ночь будет наполнена весельем, энергией и ритмичными танцами под легендарные хиты таких групп, как ABBA, Modern Talking и Haddaway.

Программа вечера

На вас ждет зажигательная программа с интерактивными активностями и выступление кавер-группы Privat Paradise. Потрясающий вокал солистки Elizabeth создаст атмосферу настоящего праздника, исполняя самые яркие и любимые танцевальные хиты.

Фотосессия на память

Не забудьте запечатлеть самые яркие моменты вечера! Для всех гостей будет организована профессиональная фотосессия, чтобы вы могли сохранить воспоминания об этой удивительной ночи.

Праздничное сет-меню

В стоимость билета включено вкусное праздничное сет-меню:

Холодные закуски: Ассорти мясных деликатесов (домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет с соусом хрен) Рыбное ассорти (лосось шеф-посола, икра красная на перепелиных яйцах, угорь копченый) Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик) Сельдь с гарниром (крупные куски рыбы домашнего посола с отварным картофелем, черными гренками и луком)

Русские разносолы: Помидоры и огурцы маринованные/малосольные Квашеная капуста

Салаты на выбор: Оливье Douglas, салат с лососем, сельдь под шубой, греческий салат, салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)

Горячие блюда на выбор: Форель, запеченная с отварным картофелем Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго

Хлебная корзинка

Фруктовая тарелка

Напитки

Вас ждут:

Морс клюквенный собственного приготовления

Вода (с газом и без)

Шампанское Комт де Шамбери брют или полусухое (Испания) - 0,375 л

Отметьте наступление Нового года в стиле диско! Погружайтесь в ритм танцев и музыки — эта ночь будет полна веселья, блеска и незабываемых эмоций!