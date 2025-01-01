Сборный Новогодний Корпоратив. Disco dance party: New Year Vibes

Новогодняя вечеринка в клубе «Douglas» в стиле диско

Клуб «Douglas» приглашает вас на незабываемую новогоднюю вечеринку, наполненную атмосферой ярких огней и ритмичных танцев. Погрузитесь в эйфорию, которая будет царить на танцполе под звуки легендарных хитов ABBA, Modern Talking, Haddaway и других классических танцевальных треков 70-х, 80-х и 90-х годов.

Программа мероприятия

Вас ждет захватывающая программа с интерактивами и активностями. Вечер будет полон веселья и даст отличную возможность провести Новый год в компании друзей и единомышленников.

Выступление кавер-группы Privat Paradise, которая порадует потрясающим вокалом Elizabeth, исполняющей самые известные танцевальные хиты.

Профессиональная фотосессия, чтобы запечатлеть незабываемые моменты праздника.

Праздничное меню

Все гости смогут насладиться вкусным сет-меню, стоимость которого включена в билет. На столах вас ждут:

Холодные закуски:

Ассорти мясных деликатесов (подается с соусом хрен): домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.

Рыбное ассорти (подается с оливками, маслинами, лимоном и зеленью): лосось шеф-посола, икра красная на перепелиных яйцах, копченый угорь и рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой, капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик), сельдь с гарниром.

Русские разносолы: помидоры и огурцы маринованные, капуста квашеная.

Салаты (выбор):

Оливье Douglas, салат с лососем, сельдь под шубой, греческий салат, салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»).

Горячие блюда (выбор):

Форель, запеченная с отварным картофелем;

Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю;

Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго.

Не забудьте про хлебную корзинку и фруктовую тарелку! Напитки также порадуют своим разнообразием:

Морс клюквенный собственного приготовления;

Вода газированная и без газа;

Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) — 0,375.

Заключение

Отметьте Новый год в стиле диско! Танцы, музыка и атмосфера праздника подарят вам незабываемые эмоции и заряд энергии на весь год!