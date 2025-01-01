Сборный Новогодний Корпоратив. Disco dance party: New Year Vibes

Новогодняя вечеринка в клубе «Douglas» в стиле диско
Клуб «Douglas» приглашает вас на незабываемую новогоднюю вечеринку, наполненную атмосферой ярких огней и ритмичных танцев. Погрузитесь в эйфорию, которая будет царить на танцполе под звуки легендарных хитов ABBA, Modern Talking, Haddaway и других классических танцевальных треков 70-х, 80-х и 90-х годов.
Программа мероприятия
Вас ждет захватывающая программа с интерактивами и активностями. Вечер будет полон веселья и даст отличную возможность провести Новый год в компании друзей и единомышленников.
- Выступление кавер-группы Privat Paradise, которая порадует потрясающим вокалом Elizabeth, исполняющей самые известные танцевальные хиты.
- Профессиональная фотосессия, чтобы запечатлеть незабываемые моменты праздника.
Праздничное меню
Все гости смогут насладиться вкусным сет-меню, стоимость которого включена в билет. На столах вас ждут:
Холодные закуски:
- Ассорти мясных деликатесов (подается с соусом хрен): домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
- Рыбное ассорти (подается с оливками, маслинами, лимоном и зеленью): лосось шеф-посола, икра красная на перепелиных яйцах, копченый угорь и рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой, капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик), сельдь с гарниром.
- Русские разносолы: помидоры и огурцы маринованные, капуста квашеная.
Салаты (выбор):
- Оливье Douglas, салат с лососем, сельдь под шубой, греческий салат, салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»).
Горячие блюда (выбор):
- Форель, запеченная с отварным картофелем;
- Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю;
- Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго.
Не забудьте про хлебную корзинку и фруктовую тарелку! Напитки также порадуют своим разнообразием:
- Морс клюквенный собственного приготовления;
- Вода газированная и без газа;
- Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) — 0,375.
Заключение
Отметьте Новый год в стиле диско! Танцы, музыка и атмосфера праздника подарят вам незабываемые эмоции и заряд энергии на весь год!