Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party с бурлеск-кабаре Madam Boom!

Новогодняя программа с бурлеск-кабаре Madam Boom в Санкт-Петербурге

Готовы провести предновогодние дни с блеском и куражем? Стены ресторана наполнятся праздничным сиянием, страстью и весёлой атмосферой! Бурлеск-кабаре Madam Boom приглашает вас на незабываемый вечер с уникальной новогодней программой.

Яркие номера и праздничный драйв

Очаровывающие выступления, яркие костюмы и атмосфера, которую невозможно забыть. Игристое настроение, стильные образы, музыка и море веселья — этот вечер создан для тех, кто любит блистать и праздновать с размахом!

Танцы, шик, огонь и праздник ждут вас в эту новогоднюю ночь. Dress code: сиять, блистать, удивлять! Праздник начинается с вас!

Кулинарное наслаждение

Для всех гостей предусмотрено праздничное сет-меню (входит в стоимость билета), которое порадует разнообразием:

Холодные закуски: Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен: домашняя буженина отварной язык сочный ростбиф куриный рулет Рыбное ассорти: лосось шеф-посола икра красная на перепелиных яйцах угорь копченый Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик) Сельдь с гарниром (крупные куски рыбы домашнего посола, подаются с отварным картофелем, черными гренками и луком) Русские разносолы (помидоры маринованные, огурцы маринованные/малосольные, капуста квашеная)

Салаты (два на выбор): Оливье Douglas Салат с лососем Сельдь под шубой Салат греческий Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)

Горячие блюда (два на выбор): Форель, запеченная с отварным картофелем Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго

Хлебная корзинка

Фруктовая тарелка

Напитки: Морс клюквенный собственного приготовления Вода с газом, без газа Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375 л



Незабываемый вечер в элегантной атмосфере бурлеск-кабаре Madam Boom ждет вас. Приходите и блистайте вместе с нами!