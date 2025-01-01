Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party с бурлеск-кабаре Madam Boom!
Киноафиша Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party с бурлеск-кабаре Madam Boom!

Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party с бурлеск-кабаре Madam Boom!

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодняя программа с бурлеск-кабаре Madam Boom в Санкт-Петербурге

Готовы провести предновогодние дни с блеском и куражем? Стены ресторана наполнятся праздничным сиянием, страстью и весёлой атмосферой! Бурлеск-кабаре Madam Boom приглашает вас на незабываемый вечер с уникальной новогодней программой.

Яркие номера и праздничный драйв

Очаровывающие выступления, яркие костюмы и атмосфера, которую невозможно забыть. Игристое настроение, стильные образы, музыка и море веселья — этот вечер создан для тех, кто любит блистать и праздновать с размахом!

Танцы, шик, огонь и праздник ждут вас в эту новогоднюю ночь. Dress code: сиять, блистать, удивлять! Праздник начинается с вас!

Кулинарное наслаждение

Для всех гостей предусмотрено праздничное сет-меню (входит в стоимость билета), которое порадует разнообразием:

  • Холодные закуски:
    • Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен:
      • домашняя буженина
      • отварной язык
      • сочный ростбиф
      • куриный рулет
    • Рыбное ассорти:
      • лосось шеф-посола
      • икра красная на перепелиных яйцах
      • угорь копченый
    • Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой
    • Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик)
    • Сельдь с гарниром (крупные куски рыбы домашнего посола, подаются с отварным картофелем, черными гренками и луком)
    • Русские разносолы (помидоры маринованные, огурцы маринованные/малосольные, капуста квашеная)
  • Салаты (два на выбор):
    • Оливье Douglas
    • Салат с лососем
    • Сельдь под шубой
    • Салат греческий
    • Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)
  • Горячие блюда (два на выбор):
    • Форель, запеченная с отварным картофелем
    • Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю
    • Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго
  • Хлебная корзинка
  • Фруктовая тарелка
  • Напитки:
    • Морс клюквенный собственного приготовления
    • Вода с газом, без газа
    • Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375 л

Незабываемый вечер в элегантной атмосфере бурлеск-кабаре Madam Boom ждет вас. Приходите и блистайте вместе с нами!

Купить билет на концерт Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party с бурлеск-кабаре Madam Boom!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
29 декабря понедельник
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 9900 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
2 января в 19:00 Колизей
от 1900 ₽
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
6+
Джаз
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
24 декабря в 20:30 Особняк Серебрякова
от 2300 ₽
Чайковский при Свечах
0+
Классическая музыка
Чайковский при Свечах
9 января в 17:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше