Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party с бурлеск-кабаре Madam Boom!

Новогодняя программа с бурлеск-кабаре Madam Boom в Санкт-Петербурге
Готовы провести предновогодние дни с блеском и куражем? Стены ресторана наполнятся праздничным сиянием, страстью и весёлой атмосферой! Бурлеск-кабаре Madam Boom приглашает вас на незабываемый вечер с уникальной новогодней программой.
Яркие номера и праздничный драйв
Очаровывающие выступления, яркие костюмы и атмосфера, которую невозможно забыть. Игристое настроение, стильные образы, музыка и море веселья — этот вечер создан для тех, кто любит блистать и праздновать с размахом!
Танцы, шик, огонь и праздник ждут вас в эту новогоднюю ночь. Dress code: сиять, блистать, удивлять! Праздник начинается с вас!
Кулинарное наслаждение
Для всех гостей предусмотрено праздничное сет-меню (входит в стоимость билета), которое порадует разнообразием:
- Холодные закуски:
- Ассорти мясных деликатесов с соусом хрен:
- домашняя буженина
- отварной язык
- сочный ростбиф
- куриный рулет
- Рыбное ассорти:
- лосось шеф-посола
- икра красная на перепелиных яйцах
- угорь копченый
- Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой
- Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик)
- Сельдь с гарниром (крупные куски рыбы домашнего посола, подаются с отварным картофелем, черными гренками и луком)
- Русские разносолы (помидоры маринованные, огурцы маринованные/малосольные, капуста квашеная)
- Салаты (два на выбор):
- Оливье Douglas
- Салат с лососем
- Сельдь под шубой
- Салат греческий
- Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)
- Горячие блюда (два на выбор):
- Форель, запеченная с отварным картофелем
- Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом барбекю
- Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго
- Хлебная корзинка
- Фруктовая тарелка
- Напитки:
- Морс клюквенный собственного приготовления
- Вода с газом, без газа
- Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375 л
Незабываемый вечер в элегантной атмосфере бурлеск-кабаре Madam Boom ждет вас. Приходите и блистайте вместе с нами!