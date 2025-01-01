Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party: Gatsby Mood

Вечер в духе Гэтсби: незабываемый праздник
Приглашаем вас на стильный и яркий вечер, наполненный огнями, красками и праздничной атмосферой в духе Гэтсби. Это событие обещает стать не просто мероприятием, а настоящим праздником для всех любителей театра и шикарной жизни.
Насыщенная программа
Гостей ждёт впечатляющая шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами:
- Выразительные танцевальные номера в стиле бурлеск от шоу Madam Boom
- Диджей-сет от Mr. DJ
- Выступление кавер-бенда Calvin Oveto, исполняющего лучшие рождественские хиты, включая Jingle Bells, Christmas, Let It Snow
Праздничное меню
Для гостей будет подготовлено вкусное праздничное сет-меню, включающее:
- Холодные закуски:
- Ассорти мясных деликатесов: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет
- Рыбное ассорти: шеф-посоленный лосось, икра красная на перепелиных яйцах, копчёный угорь
- Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой
- Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик)
- Сельдь с гарниром (домашний посол, отварной картофель, чёрные гренки, лук)
- Русские разносолы: маринованные и малосольные огурцы, квашеная капуста
- Салаты: два на выбор (подаются в общих блюдах):
- Оливье Douglas
- Салат с лососем
- Сельдь под шубой
- Салат Греческий
- Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)
- Горячие блюда: два на выбор, подаваемые в общих блюдах:
- Форель, запеченная с отварным картофелем
- Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю
- Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго
Напитки и десерты
В качестве угощений будут предложены:
- Морс клюквенный собственного приготовления
- Вода с газом и без газа
- Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375
Не упустите шанс насладиться атмосферой элегантного праздника, сияния и музыки – этот вечер станет незабываемым!