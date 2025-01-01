Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party: Gatsby Mood

Вечер в духе Гэтсби: незабываемый праздник

Приглашаем вас на стильный и яркий вечер, наполненный огнями, красками и праздничной атмосферой в духе Гэтсби. Это событие обещает стать не просто мероприятием, а настоящим праздником для всех любителей театра и шикарной жизни.

Насыщенная программа

Гостей ждёт впечатляющая шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами:

Выразительные танцевальные номера в стиле бурлеск от шоу Madam Boom

Диджей-сет от Mr. DJ

Выступление кавер-бенда Calvin Oveto, исполняющего лучшие рождественские хиты, включая Jingle Bells, Christmas, Let It Snow

Праздничное меню

Для гостей будет подготовлено вкусное праздничное сет-меню, включающее:

Холодные закуски: Ассорти мясных деликатесов: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет Рыбное ассорти: шеф-посоленный лосось, икра красная на перепелиных яйцах, копчёный угорь Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик) Сельдь с гарниром (домашний посол, отварной картофель, чёрные гренки, лук) Русские разносолы: маринованные и малосольные огурцы, квашеная капуста

Салаты: два на выбор (подаются в общих блюдах): Оливье Douglas Салат с лососем Сельдь под шубой Салат Греческий Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)

два на выбор (подаются в общих блюдах): Горячие блюда: два на выбор, подаваемые в общих блюдах: Форель, запеченная с отварным картофелем Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго

Напитки и десерты

В качестве угощений будут предложены:

Морс клюквенный собственного приготовления

Вода с газом и без газа

Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375

Не упустите шанс насладиться атмосферой элегантного праздника, сияния и музыки – этот вечер станет незабываемым!