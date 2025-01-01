Меню
Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party: Gatsby Mood
Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party: Gatsby Mood

Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party: Gatsby Mood

16+
Возраст 16+

О концерте

Вечер в духе Гэтсби: незабываемый праздник

Приглашаем вас на стильный и яркий вечер, наполненный огнями, красками и праздничной атмосферой в духе Гэтсби. Это событие обещает стать не просто мероприятием, а настоящим праздником для всех любителей театра и шикарной жизни.

Насыщенная программа

Гостей ждёт впечатляющая шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами:

  • Выразительные танцевальные номера в стиле бурлеск от шоу Madam Boom
  • Диджей-сет от Mr. DJ
  • Выступление кавер-бенда Calvin Oveto, исполняющего лучшие рождественские хиты, включая Jingle Bells, Christmas, Let It Snow

Праздничное меню

Для гостей будет подготовлено вкусное праздничное сет-меню, включающее:

  • Холодные закуски:
    • Ассорти мясных деликатесов: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет
    • Рыбное ассорти: шеф-посоленный лосось, икра красная на перепелиных яйцах, копчёный угорь
    • Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой
    • Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик)
    • Сельдь с гарниром (домашний посол, отварной картофель, чёрные гренки, лук)
    • Русские разносолы: маринованные и малосольные огурцы, квашеная капуста
  • Салаты: два на выбор (подаются в общих блюдах):
    • Оливье Douglas
    • Салат с лососем
    • Сельдь под шубой
    • Салат Греческий
    • Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе с овощами и соусом «Тысяча островов»)
  • Горячие блюда: два на выбор, подаваемые в общих блюдах:
    • Форель, запеченная с отварным картофелем
    • Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю
    • Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго

Напитки и десерты

В качестве угощений будут предложены:

  • Морс клюквенный собственного приготовления
  • Вода с газом и без газа
  • Шампанское Комт де Шамбери брют или полусладкое (Испания) - 0,375

Не упустите шанс насладиться атмосферой элегантного праздника, сияния и музыки – этот вечер станет незабываемым!

Купить билет на концерт Сборный Новогодний Корпоратив. Christmas Party: Gatsby Mood

Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 9900 ₽

