Сборный Новогодний Корпоратив. Царица пати: Russian Style
Киноафиша Сборный Новогодний Корпоратив. Царица пати: Russian Style

Сборный Новогодний Корпоратив. Царица пати: Russian Style

16+
Возраст 16+

О концерте

Новый год по-русски: праздник с музыкой и танцами

Приглашаем вас на настоящий русский Новый год с размахом! Этот вечер обещает быть веселым, ярким и музыкальным, создавая атмосферу праздника.

Программа вечера

  • Увлекательная шоу-программа с конкурсами и призами
  • Выступление кавер-группы «Черная Икра», где прозвучат любимые хиты, такие как «Царица», «Хоп Хей-Лала-Лэй» и «Белая ночь».
  • Зажигательный диджей-сет от Mr Dj, который не даст танцполу пустовать.
  • Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, которые создадут уютную атмосферу настоящего новогоднего праздника.
  • Профессиональная фотосессия на память о вечере.

Праздничное меню

В стоимость билета входит праздничное сет-меню:

  • Холодные закуски:
  • Ассорти мясных деликатесов с соусом Хрен: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
  • Рыбное ассорти: шеф-посоленный лосось, икра красная на перепелиных яйцах, копченый угорь.
  • Рулетики с ветчиной и сырной или грибной начинкой.
  • Капрезе с сыром Моцарелла, помидорами и базиликом.
  • Сельдь с гарниром и русские разносолы: маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста.
  • Салаты на выбор: Оливье Douglas, салат с лососем, селедка под шубой, греческий салат, салат Liverpool с языком и телятиной.
  • Горячие блюда: форель запеченная с отварным картофелем; домашняя свинина с картофелем по-деревенски; куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго.
  • Хлебная корзинка и фруктовая тарелка.
  • Напитки: клюквенный морс, газированная и негазированная вода, шампанское Комт де Шамбери (Испания).

Веселье и праздничная магия

Отметьте новый год по-русски: танцы, музыка и веселье гарантированы! Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания.

В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 9900 ₽

