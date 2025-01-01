Сборный Новогодний Корпоратив. Царица пати: Russian Style

Новый год по-русски: праздник с музыкой и танцами
Приглашаем вас на настоящий русский Новый год с размахом! Этот вечер обещает быть веселым, ярким и музыкальным, создавая атмосферу праздника.
Программа вечера
- Увлекательная шоу-программа с конкурсами и призами
- Выступление кавер-группы «Черная Икра», где прозвучат любимые хиты, такие как «Царица», «Хоп Хей-Лала-Лэй» и «Белая ночь».
- Зажигательный диджей-сет от Mr Dj, который не даст танцполу пустовать.
- Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, которые создадут уютную атмосферу настоящего новогоднего праздника.
- Профессиональная фотосессия на память о вечере.
Праздничное меню
В стоимость билета входит праздничное сет-меню:
- Холодные закуски:
- Ассорти мясных деликатесов с соусом Хрен: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.
- Рыбное ассорти: шеф-посоленный лосось, икра красная на перепелиных яйцах, копченый угорь.
- Рулетики с ветчиной и сырной или грибной начинкой.
- Капрезе с сыром Моцарелла, помидорами и базиликом.
- Сельдь с гарниром и русские разносолы: маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста.
- Салаты на выбор: Оливье Douglas, салат с лососем, селедка под шубой, греческий салат, салат Liverpool с языком и телятиной.
- Горячие блюда: форель запеченная с отварным картофелем; домашняя свинина с картофелем по-деревенски; куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго.
- Хлебная корзинка и фруктовая тарелка.
- Напитки: клюквенный морс, газированная и негазированная вода, шампанское Комт де Шамбери (Испания).
Веселье и праздничная магия
Отметьте новый год по-русски: танцы, музыка и веселье гарантированы! Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания.