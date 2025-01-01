Сборный Новогодний Корпоратив. Царица пати: Russian Style

Новый год по-русски: праздник с музыкой и танцами

Приглашаем вас на настоящий русский Новый год с размахом! Этот вечер обещает быть веселым, ярким и музыкальным, создавая атмосферу праздника.

Программа вечера

Увлекательная шоу-программа с конкурсами и призами

Выступление кавер-группы «Черная Икра» , где прозвучат любимые хиты, такие как «Царица», «Хоп Хей-Лала-Лэй» и «Белая ночь».

, где прозвучат любимые хиты, такие как «Царица», «Хоп Хей-Лала-Лэй» и «Белая ночь». Зажигательный диджей-сет от Mr Dj , который не даст танцполу пустовать.

, который не даст танцполу пустовать. Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, которые создадут уютную атмосферу настоящего новогоднего праздника.

Профессиональная фотосессия на память о вечере.

Праздничное меню

В стоимость билета входит праздничное сет-меню:

Холодные закуски:

Ассорти мясных деликатесов с соусом Хрен: домашняя буженина, отварной язык, сочный ростбиф, куриный рулет.

Рыбное ассорти: шеф-посоленный лосось, икра красная на перепелиных яйцах, копченый угорь.

Рулетики с ветчиной и сырной или грибной начинкой.

Капрезе с сыром Моцарелла, помидорами и базиликом.

Сельдь с гарниром и русские разносолы: маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста.

Салаты на выбор: Оливье Douglas, салат с лососем, селедка под шубой, греческий салат, салат Liverpool с языком и телятиной.

Оливье Douglas, салат с лососем, селедка под шубой, греческий салат, салат Liverpool с языком и телятиной. Горячие блюда: форель запеченная с отварным картофелем; домашняя свинина с картофелем по-деревенски; куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго.

форель запеченная с отварным картофелем; домашняя свинина с картофелем по-деревенски; куриная грудка в миндале с брокколи и соусом манго. Хлебная корзинка и фруктовая тарелка.

Напитки: клюквенный морс, газированная и негазированная вода, шампанское Комт де Шамбери (Испания).

Веселье и праздничная магия

Отметьте новый год по-русски: танцы, музыка и веселье гарантированы! Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания.