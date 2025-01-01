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Сборный квест «Иммерсивный покерный вечер»
Киноафиша Сборный квест «Иммерсивный покерный вечер»

Сборный квест «Иммерсивный покерный вечер»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погрузитесь в мир азартных игр с Casino Museum

Приглашаем вас на уникальный интерактивный вечер в Casino Museum, который позволит вам погрузиться в мир азартных игр и острых ощущений. «Иммерсивный покерный вечер» — это не просто спектакль, а настоящий квест, где каждый участник станет частью увлекательной истории.

Что вас ждет?

Во время мероприятия вы сможете:

  • Принять участие в настоящем покерном турнире, где на кону окажутся не только призы, но и ваш статус мастера игры.
  • Узнать секреты покера от профессиональных игроков и получить советы по стратегии.
  • Погрузиться в атмосферу казино, где каждый элемент декора и звук создают неповторимую атмосферу игрового мира.

Интересные факты

Знаете ли вы, что покер появился в 19 веке и с тех пор стал одной из самых популярных карточных игр в мире? Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мира на нашем вечере!

Приходите и выиграйте!

Не упустите возможность испытать удачу и насладиться незабываемыми впечатлениями. «Иммерсивный покерный вечер» — это идеальный способ провести вечер в компании друзей или узнать новых людей, разделяющих вашу страсть к азартным играм.

Ждем вас в Casino Museum!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
18:00 от 1200 ₽

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