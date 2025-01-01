Меню
Сборный квест «Большая Игра»
Киноафиша Сборный квест «Большая Игра»

Сборный квест «Большая Игра»

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О квесте

Сборный квест «Большая игра» в Casino Museum Санкт-Петербурга

Сборный квест «Большая игра» - это захватывающее интерактивное мероприятие, где участники решают различные задачи и головоломки, проходя через лабиринт и достигая финала. Организаторы мероприятия – профессиональные дизайнеры и создатели квестов, обладающие опытом в создании интересных и оригинальных испытаний.

Что вас ожидает?

Этот необычный вечер предложит вам широкий спектр эмоций и новый опыт. Участники будут вовлечены в атмосферу реальности благодаря сложным механизматам и эффектам, которые создают уникальную обстановку.

Для кого этот квест?

Сборный квест будет особенно интересен любителям интерактивных игр и приключений, а также тем, кто любит решать головоломки и задачи.

Ваш вечер в стиле «Большой игры»

Представьте себе приглушённый свет лаунжа, джазовые аккорды и лёгкий шёпот за столиками. Здесь среди полумрака начинается ваша история. Молли – тот самый человек, который знает всех и вся в этом городе – создала особый вечер. Это не просто игра, это настоящий квест, где каждая раздача – это ход, а каждый игрок – часть большого спектакля.

В этот чудесный вечер вас ждут:

  • Профессиональные дилеры – они создают динамику и держат интригу. Здесь нет ставок, только чистый драйв!
  • Атмосферный лаунж – низкие диваны, авторские коктейли и музыка, которая перенесёт вас в эпоху ярких персонажей.
  • Элементы квеста – вам предстоит не просто играть, а разгадывать, просчитывать и принимать решения, влияющие на ход вечера.

Этот легальный и элегантный формат отлично подойдёт тем, кто ценит необычные способы отдыха. Зовите друзей – будет умно, стильно и захватывающе!

Купить билет на квест Сборный квест «Большая Игра»

2 января
9 января
16 января
30 января
6 февраля
13 февраля
20 февраля
27 февраля
6 марта
13 марта
20 марта
27 марта
3 апреля
10 апреля
17 апреля
24 апреля
1 мая
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
12 июня
19 июня
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
31 июля
7 августа
14 августа
21 августа
28 августа
4 сентября
11 сентября
18 сентября
25 сентября
2 октября
9 октября
16 октября
23 октября
30 октября
6 ноября
13 ноября
20 ноября
27 ноября
2 января пятница
19:30
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
от 2000 ₽
9 января пятница
19:30
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
от 2000 ₽
16 января пятница
19:30
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
от 2000 ₽
30 января пятница
19:30
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
от 2000 ₽
6 февраля пятница
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
от 2000 ₽

