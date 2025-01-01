Меню
Сборный корпоратив с The Pretty Btchz
Сборный корпоратив с The Pretty Btchz

18+
О концерте

Новогодний корпоратив в клубе «Jagger»

В этом году клуб «Jagger» приглашает вас на незабываемый новогодний корпоратив. В программе вечера - зажигательный ведущий, конкурсы с призами, ретро-дискотека 80-х и 90-х, выступление кавер-группы The Pretty Btchz и, конечно же, Дед Мороз. Погружение в атмосферу праздника обеспечат новогодние декорации и фотозона для красивых снимков.

Что вас ждет в программе:

  • Зажигательный ведущий
  • Конкурсы и призы от клуба Jagger
  • Ретро-дискотека 80-х и 90-х
  • Выступление кавер-группы The Pretty Btchz
  • Встреча с Дедом Морозом

Специально для вас будет организована фотосессия с профессиональным фотографом, а все снимки будут размещены на наших ресурсах. Также существует возможность заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с персональной отправкой фотографий.

Меню на праздник

Праздничное банкетное меню составлено с учетом предпочтений и пожеланий гостей, чтобы каждый смог насладиться вкусными блюдами.

Собирайте веселую компанию и проведите самый запоминающийся новогодний корпоратив в клубе «Jagger»!

Время начала мероприятия

Сбор гостей в 19:00. Начало программы в 20:30.

Купить билет на концерт Сборный корпоратив с The Pretty Btchz

Декабрь
23 декабря вторник
20:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽

