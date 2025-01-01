Сборный корпоратив с The Pretty Btchz

Новогодний корпоратив в клубе «Jagger»

В этом году клуб «Jagger» приглашает вас на незабываемый новогодний корпоратив. В программе вечера - зажигательный ведущий, конкурсы с призами, ретро-дискотека 80-х и 90-х, выступление кавер-группы The Pretty Btchz и, конечно же, Дед Мороз. Погружение в атмосферу праздника обеспечат новогодние декорации и фотозона для красивых снимков.

Что вас ждет в программе:

Зажигательный ведущий

Конкурсы и призы от клуба Jagger

Ретро-дискотека 80-х и 90-х

Выступление кавер-группы The Pretty Btchz

Встреча с Дедом Морозом

Специально для вас будет организована фотосессия с профессиональным фотографом, а все снимки будут размещены на наших ресурсах. Также существует возможность заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с персональной отправкой фотографий.

Меню на праздник

Праздничное банкетное меню составлено с учетом предпочтений и пожеланий гостей, чтобы каждый смог насладиться вкусными блюдами.

Собирайте веселую компанию и проведите самый запоминающийся новогодний корпоратив в клубе «Jagger»!

Время начала мероприятия

Сбор гостей в 19:00. Начало программы в 20:30.