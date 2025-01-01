Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборный корпоратив с RADIANCE
Киноафиша Сборный корпоратив с RADIANCE

Сборный корпоратив с RADIANCE

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодний корпоратив в клубе «Jagger»

Клуб «Jagger» приглашает компании на незабываемый новогодний корпоратив! В этом году мы подготовили множество сюрпризов для гостей любого возраста. Вас ждет зажигательный ведущий, яркие конкурсы и призы, а также ретро-дискотека 80-х и нулевых.

Программа вечера

  • Зажигательный ведущий
  • Конкурсы и призы от клуба «Jagger»
  • Ретро-дискотека 80-х — нулевых
  • Выступление кавер-группы Radiance
  • Дед Мороз

Новогодние декорации создадут праздничную атмосферу, а профессиональный фотограф обеспечит яркие снимки на память. Фотографии с праздника будут размещены на наших ресурсах, а также можно заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с персональной отправкой.

Банкетное меню

Мы предлагаем разнообразное банкетное меню, учитывающее предпочтения гостей. Это добавит особый вкус вашему празднику.

Собирайте свою компанию и проводите самый запоминающийся новогодний корпоратив в клубе «Jagger»! Сбор гостей в 19:00, начало программы в 20:30.

Купить билет на концерт Сборный корпоратив с RADIANCE

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
20:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
20:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽
29 декабря понедельник
20:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽

В ближайшие дни

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
21 декабря в 12:00 Stage Standup Club
от 1290 ₽
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
6+
Классическая музыка
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
6 января в 18:00 Музей-усадьба Державина
от 2500 ₽
Концерт камерной музыки
6+
Классическая музыка
Концерт камерной музыки
19 декабря в 19:30 Мариинский-2
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше