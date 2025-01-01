Сборный корпоратив с RADIANCE

Новогодний корпоратив в клубе «Jagger»

Клуб «Jagger» приглашает компании на незабываемый новогодний корпоратив! В этом году мы подготовили множество сюрпризов для гостей любого возраста. Вас ждет зажигательный ведущий, яркие конкурсы и призы, а также ретро-дискотека 80-х и нулевых.

Программа вечера

Зажигательный ведущий

Конкурсы и призы от клуба «Jagger»

Ретро-дискотека 80-х — нулевых

Выступление кавер-группы Radiance

Дед Мороз

Новогодние декорации создадут праздничную атмосферу, а профессиональный фотограф обеспечит яркие снимки на память. Фотографии с праздника будут размещены на наших ресурсах, а также можно заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с персональной отправкой.

Банкетное меню

Мы предлагаем разнообразное банкетное меню, учитывающее предпочтения гостей. Это добавит особый вкус вашему празднику.

Собирайте свою компанию и проводите самый запоминающийся новогодний корпоратив в клубе «Jagger»! Сбор гостей в 19:00, начало программы в 20:30.