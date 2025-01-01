Меню
Сборный корпоратив с группой Питер Бэнд
Сборный корпоратив с группой Питер Бэнд

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодний корпоратив в клубе Jagger

Клуб Jagger открывает свои двери для новогодних корпоративов! Это идеальное место для компаний любого размера, где вас ждёт насыщенная программа, наполненная яркими моментами и весельем.

Что ждёт гостей на празднике:

  • Зажигательный ведущий, который не даст заскучать;
  • Конкурсы и призы от клуба Jagger;
  • Ретро-дискотека 80-х — нулевых, чтобы вы могли танцевать под знакомые хиты;
  • Выступление кавер-группы Питер Бэнд, которая подарит вам незабываемые музыкальные впечатления;
  • Загадочный Дед Мороз, который внесёт атмосферу волшебства.

Для любителей красивых фотографий подготовлены новогодние декорации, а в течение вечера будет работать фотограф. Вы сможете запечатлеть самые яркие моменты праздника. Фотографии будут размещены на наших ресурсах, а также доступна услуга экспресс-фотосессии для вашей компании с персональной отправкой снимков.

Меню на любой вкус

Банкетное меню эксклюзивно составлено с учётом предпочтений гостей, чтобы каждый смог насладиться вкусной едой на празднике.

Не упустите возможность провести самый запоминающийся новогодний корпоратив в клубе Jagger! Собирайте свою компанию и приходите готовыми к веселью!

Купить билет на концерт Сборный корпоратив с группой Питер Бэнд

Декабрь
26 декабря пятница
20:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽

