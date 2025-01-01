Сборный корпоратив с группой Питер Бэнд

Клуб Jagger открывает свои двери для новогодних корпоративов! Это идеальное место для компаний любого размера, где вас ждёт насыщенная программа, наполненная яркими моментами и весельем.
Для любителей красивых фотографий подготовлены новогодние декорации, а в течение вечера будет работать фотограф. Вы сможете запечатлеть самые яркие моменты праздника. Фотографии будут размещены на наших ресурсах, а также доступна услуга экспресс-фотосессии для вашей компании с персональной отправкой снимков.
Банкетное меню эксклюзивно составлено с учётом предпочтений гостей, чтобы каждый смог насладиться вкусной едой на празднике.
Не упустите возможность провести самый запоминающийся новогодний корпоратив в клубе Jagger! Собирайте свою компанию и приходите готовыми к веселью!