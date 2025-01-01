Сборный корпоратив с CityFunk

Новогодний корпоратив с CityFunk в клубе Jagger

Приглашаем вас на незабываемый новогодний вечер в клубе Jagger! В этом году в программе нашего мероприятия вас ждут:

Зажигательная программа

Ведущий, который задаст настроение вечера;

Конкурсы и призы от клуба;

Ретро-дискотека с хитами 80-х и нулевых;

Выступление кавер-группы CityFunk;

Встреча с Дедом Морозом.

Фотограф на празднике

Новогодние декорации создадут идеальные условия для фотосессий. На протяжении всего вечера будет работать профессиональный фотограф. Фотографии с праздника будут размещены на ресурсах клуба, а также вы сможете заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с персональной отправкой снимков.

Вкусное банкетное меню

Мы предложим разнообразное банкетное меню, которое учитывает ваши предпочтения и пожелания. Наслаждайтесь изысканными блюдами в компании коллег и друзей!

Приходите весело провести время

Соберите свою компанию и отпразднуйте Новый год так, чтобы запомнить на долго! Сбор гостей начнется за 1,5 часа до старта программы.