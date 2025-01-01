Сборный корпоратив с Chili Sanchos

Приглашаем вас на незабываемый новогодний вечер в клубе Jagger! В программе, наполненной весельем и радостью, вас ждут:
Новогодние декорации создадут прекрасный фон для ваших фотографий. В течение всего вечера будет работать профессиональный фотограф. Все снимки с праздника будут размещены на ресурсах клуба, а также вы можете заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с отправкой фотографий на вашу почту.
Наше разнообразное банкетное меню удовлетворит любые ваши предпочтения и пожелания, позволяя вам сосредоточиться на празднике.
Приходите в клуб Jagger с друзьями и проведите самый запоминающийся новогодний корпоратив!
Сбор гостей осуществляется за 1,5 часа до начала программы.