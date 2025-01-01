Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборный корпоратив с Chili Sanchos
Киноафиша Сборный корпоратив с Chili Sanchos

Сборный корпоратив с Chili Sanchos

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодний корпоратив с Chili Sanchos в клубе Jagger

Приглашаем вас на незабываемый новогодний вечер в клубе Jagger! В программе, наполненной весельем и радостью, вас ждут:

Что вас ждет на празднике

  • Зажигательный ведущий, который не даст скучать.
  • Конкурсы и призы от клуба для самых активных участников.
  • Ретро-дискотека 80-х и нулевых — погружение в знакомые мелодии.
  • Выступление кавер-группы Chili Sanchos, готовящей множество хитов.
  • Встреча с Дедом Морозом для создания праздничной атмосферы.

Фотосессия и декорации

Новогодние декорации создадут прекрасный фон для ваших фотографий. В течение всего вечера будет работать профессиональный фотограф. Все снимки с праздника будут размещены на ресурсах клуба, а также вы можете заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с отправкой фотографий на вашу почту.

Банкетное меню

Наше разнообразное банкетное меню удовлетворит любые ваши предпочтения и пожелания, позволяя вам сосредоточиться на празднике.

Собирайте компанию!

Приходите в клуб Jagger с друзьями и проведите самый запоминающийся новогодний корпоратив!

Сбор гостей осуществляется за 1,5 часа до начала программы.

Купить билет на концерт Сборный корпоратив с Chili Sanchos

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
22 декабря понедельник
20:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

В ближайшие дни

Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
10 января в 23:00 Homie Lounge
от 700 ₽
«Дудука». Шедевры классики
6+
Классическая музыка
«Дудука». Шедевры классики
30 декабря в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
Билеты
Тур по барам Санкт-Петербурга
18+
Вечеринка
Тур по барам Санкт-Петербурга
9 января в 19:30 Некрасовка
от 2399 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше