Сборный корпоратив с Chili Sanchos

Новогодний корпоратив с Chili Sanchos в клубе Jagger

Приглашаем вас на незабываемый новогодний вечер в клубе Jagger! В программе, наполненной весельем и радостью, вас ждут:

Что вас ждет на празднике

Зажигательный ведущий, который не даст скучать.

Конкурсы и призы от клуба для самых активных участников.

Ретро-дискотека 80-х и нулевых — погружение в знакомые мелодии.

Выступление кавер-группы Chili Sanchos, готовящей множество хитов.

Встреча с Дедом Морозом для создания праздничной атмосферы.

Фотосессия и декорации

Новогодние декорации создадут прекрасный фон для ваших фотографий. В течение всего вечера будет работать профессиональный фотограф. Все снимки с праздника будут размещены на ресурсах клуба, а также вы можете заказать экспресс-фотосессию для вашей компании с отправкой фотографий на вашу почту.

Банкетное меню

Наше разнообразное банкетное меню удовлетворит любые ваши предпочтения и пожелания, позволяя вам сосредоточиться на празднике.

Собирайте компанию!

Приходите в клуб Jagger с друзьями и проведите самый запоминающийся новогодний корпоратив!

Сбор гостей осуществляется за 1,5 часа до начала программы.