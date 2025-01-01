Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборная Питера по импровизации
Киноафиша Сборная Питера по импровизации

Сборная Питера по импровизации

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийное шоу импровизации от резидентов Stand-Up Школы Игоря Меерсона

Резиденты Stand-Up Школы Игоря Меерсона приглашают вас на уникальное комедийное шоу, где каждый момент неповторим и полон сюрпризов. Это вечер чистой импровизации, который запомнится вам надолго!

Что вас ждет на шоу?

Забудьте о заранее написанных сценариях и заготовленных шутках. На этом выступлении все задания и темы для шуток будут предлагаться непосредственно вами, зрителями! Каждое шоу — это совместное творчество артистов и публики, что делает его поистине уникальным.

Станьте частью выступления

Ваши предложения станут основой для сюжетов, персонажей и шуток, а значит, вы будете самыми главными участниками этого развлекательного вечера. Никакой предварительной подготовки не требуется — просто приходите и готовьтесь к смеху!

Интересные факты о Stand-Up школе Игоря Меерсона

Stand-Up Школа Игоря Меерсона — это не просто место обучения, это настоящая кузница талантов, где начинающие комики могут развивать свои навыки и находить свой уникальный стиль. Многие резиденты получили признание на крупных стендап-фестивалях и в телевизионных шоу.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу и насладиться вечерним настроением в компании талантливых артистов. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Сборная Питера по импровизации

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
29 декабря понедельник
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Лёша Полубояров. Проверочный стендап-концерт
18+
Юмор
Лёша Полубояров. Проверочный стендап-концерт
22 декабря в 19:00 Stage Standup Club
от 500 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
11 декабря в 19:00 Благородная гниль
от 4800 ₽
Александр Пушной
6+
Рок
Александр Пушной
6 января в 19:00 Aurora Concert Hall
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше